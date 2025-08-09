Connect with us
Se quedó dormido al volante y protagonizó un despiste en la Ruta 3, a la altura de la “Curva del Cementerio”

Las Flores

hace 2 minutos

Siendo las 21.15 horas de este viernes, se dio aviso sobre un despiste de un automóvil ocurrido en el kilómetro 188 de la Ruta Nacional N° 3, más precisamente en la denominada “Curva del Cementerio”.

Al lugar acudió un móvil del C.P.R. de nuestra ciudad. Afortunadamente, el conductor del rodado, resultó ileso, registrándose únicamente daños materiales. Pocos minutos después, una vez retirado el vehículo, continuó su viaje.

Según informó el propio automovilista a los efectivos policiales, se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que se cruzara de carril y terminara en un zanjón. Al lugar concurrió una ambulancia del SAME por precaución.

