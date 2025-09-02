Un joven de 18 años quedó imputado por golpear a un motociclista y amenazarlo en la vía pública

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la noche del 27 de agosto, personal policial intervino en un incidente ocurrido sobre Av. Sarmiento, entre 25 de Mayo y Av. San Martín, donde dos jovenes que circulaban en motocicleta fueron interceptados por otro, quien agredió físicamente al conductor de la moto utilizando un casco, provocando la caída de los ocupantes del rodado. Las personas involucradas fueron asistidas en el nosocomio local, donde se constató que no presentaban lesiones óseas agudas, aunque se labraron las actuaciones correspondientes por lesiones dolosas y amenazas.

A raíz de la denuncia y por disposición de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, se solicitó una orden de allanamiento. En la jornada del 28 de agosto, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Jefatura de Policia Comunal Las Flores llevaron adelante el procedimiento en un domicilio de calle Rosario Vera, con resultado positivo.

Durante la diligencia se procedió al secuestro de un casco LS2 color blanco con detalles negro y azul, y de una motocicleta Honda Titan, elementos de interés para la causa que surgen de los testimonios y registros fílmicos aportados por grupo técnico operativo de la Estacion de Policia Comunal local.

El hecho fue caratulado como “Lesiones leves y amenazas”, el imputado un joven de 18 años quedó a disposición de la justicia bajo la intervención del Juzgado de Garantías en turno, que dictó medidas cautelares en el marco del proceso.