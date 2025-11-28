Connect with us
Noticias Las Flores

Un trabajador fallecido y un herido grave el saldo del derrumbe en Costa Esmeralda

Las Flores

hace 12 minutos

Un trabajador perdió la vida y otro operario se encuentra en grave estado, como saldo del trágico derrumbe de una obra ocurrido este jueves por la noche en una construcción en Costa Esmeralda, el exclusivo barrio de Mar de Ajó. Allí estuvieron Bomberos de Ayacucho prestando colaboración.

El accidente ocurrió alrededor de las 23 horas mientras los trabajadores realizaban tareas de llenado de una losa en una construcción de importantes dimensiones. Las causas del derrumbe son materia de investigación por parte de la Policía y Fiscalía a cargo del hecho.

