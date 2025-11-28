Las Flores
Un trabajador fallecido y un herido grave el saldo del derrumbe en Costa Esmeralda
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un trabajador perdió la vida y otro operario se encuentra en grave estado, como saldo del trágico derrumbe de una obra ocurrido este jueves por la noche en una construcción en Costa Esmeralda, el exclusivo barrio de Mar de Ajó. Allí estuvieron Bomberos de Ayacucho prestando colaboración.
El accidente ocurrió alrededor de las 23 horas mientras los trabajadores realizaban tareas de llenado de una losa en una construcción de importantes dimensiones. Las causas del derrumbe son materia de investigación por parte de la Policía y Fiscalía a cargo del hecho.
Una moto colisionó con un auto que salía de un garaje: conductor hospitalizado
Presentación de mural por día de la eliminación de la violencia contra la mujer
Reunión en el HCD: avanzan propuestas para fortalecer el Automóvil Club y el circuito de karting local
Presentaron oficialmente la 27ª edición de la Fiesta del Hospital de Las Flores
A 100 años de la visita de Carlos Gardel a Las Flores, el Teatro Español celebra con un espectáculo único
