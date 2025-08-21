La Plata
Abrieron la inscripción al Registro de Cuidadores Familiares en la Provincia de Buenos Aires: hay tiempo hasta el 15 de septiembre
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Hasta el 15 de septiembre se encuentra abierta la inscripción para las personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires interesadas en integrar el Registro de Cuidadores Familiares.
Como requisito, los interesados deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se desarrollarán en modalidad virtual los días 18 y 25 de septiembre, desde las 9 hs.
El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de diez a diecisiete años de edad alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada.
La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario
La Sub DDI Las Flores realizó un allanamiento en la ciudad por la sustracción de un vehículo ocurrido el fin de semana
Diputados: no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento jubilatorio
Comenzó a dictarse la diplomatura en comunicación y comercialización de proyectos productivos
Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Marcelo Berasain compartió su experiencia de salud y destacó la atención en el Hospital de Las Flores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras