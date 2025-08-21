Connect with us
Noticias Las Flores

Abrieron la inscripción al Registro de Cuidadores Familiares en la Provincia de Buenos Aires: hay tiempo hasta el 15 de septiembre

La Plata

Abrieron la inscripción al Registro de Cuidadores Familiares en la Provincia de Buenos Aires: hay tiempo hasta el 15 de septiembre

Publicado

hace 3 horas

Hasta el 15 de septiembre se encuentra abierta la inscripción para las personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires interesadas en integrar el Registro de Cuidadores Familiares.

Como requisito, los interesados deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se desarrollarán en modalidad virtual los días 18 y 25 de septiembre, desde las 9 hs.

El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de diez a diecisiete años de edad alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada.

