Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires depositará el aguinaldo el 20 de diciembre

La Plata

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires depositará el aguinaldo el 20 de diciembre

El ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires confirmó la fecha en que depositará los aguinaldos para los trabajadores estatales bonaerenses.
Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles que el Gobierno de Axel Kicillof depositará el aguinaldo el sábado 20 de diciembre. Mediante un comunicado, detalló que todos los trabajadores estatales bonaerenses contarán con esta suma antes de las Fiestas.

«En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional (…) la Provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre», indicaron.

Te puede interesar:

Legislatura: Diputados aprobó la reforma de la ley de Adopción bonaerense

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.