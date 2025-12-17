La Plata
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires depositará el aguinaldo el 20 de diciembre
El ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires confirmó la fecha en que depositará los aguinaldos para los trabajadores estatales bonaerenses.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles que el Gobierno de Axel Kicillof depositará el aguinaldo el sábado 20 de diciembre. Mediante un comunicado, detalló que todos los trabajadores estatales bonaerenses contarán con esta suma antes de las Fiestas.
«En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional (…) la Provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre», indicaron.
