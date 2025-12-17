El Gobierno de la provincia de Buenos Aires depositará el aguinaldo el 20 de diciembre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles que el Gobierno de Axel Kicillof depositará el aguinaldo el sábado 20 de diciembre. Mediante un comunicado, detalló que todos los trabajadores estatales bonaerenses contarán con esta suma antes de las Fiestas.

«En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional (…) la Provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre», indicaron.