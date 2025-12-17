Las Flores
Desde el 1° de Enero se comenzará a aplicar la segunda dosis de la vacuna triple viral
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La segunda dosis de Vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses de edad. La medida comienza a implementarse a partir del 1° de enero de 2026, corresponde a la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).
Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños quedan susceptibles a contraer Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, sobre todo en edades en que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o letales, el Ministerio de Salud de la Nación ha resuelto que a partir del 1° de enero de 2026, la segunda dosis de Vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses de edad.
Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024, completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años; mientras que los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna a los 5 años.
Sarampión: Argentina adelanta a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna
Esta estrategia se sustenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades en el país y la consecuente necesidad de reducir el número de personas susceptibles de enfermar, padecer complicaciones y fallecer por estas causas.
La Vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) protege contra tres enfermedades de gran relevancia sanitaria que requieren niveles igualmente elevados de cobertura para evitar la reemergencia.
La vacuna es segura y altamente eficaz, pero requiere dos dosis para lograr protección completa. Vacunarse a tiempo salva vidas y protege a toda la comunidad.
Ante cualquier duda, consultar con el Pediatra de confianza o dirigirse al Vacunatorio del Hospital Zonal General de Las Flores de 7 a 17 horas.
Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires depositará el aguinaldo el 20 de diciembre
Éxito rotundo en la 2ª Convención Internacional de Tatuajes en Las Flores
Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo
Desborda la solidaridad: Las Flores llena de alimentos los estudios de Grupo Noticias
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras