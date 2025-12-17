Desde el 1° de Enero se comenzará a aplicar la segunda dosis de la vacuna triple viral

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La segunda dosis de Vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses de edad. La medida comienza a implementarse a partir del 1° de enero de 2026, corresponde a la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).

Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños quedan susceptibles a contraer Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, sobre todo en edades en que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o letales, el Ministerio de Salud de la Nación ha resuelto que a partir del 1° de enero de 2026, la segunda dosis de Vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses de edad.



Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024, completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años; mientras que los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna a los 5 años.



Esta estrategia se sustenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades en el país y la consecuente necesidad de reducir el número de personas susceptibles de enfermar, padecer complicaciones y fallecer por estas causas.

La Vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) protege contra tres enfermedades de gran relevancia sanitaria que requieren niveles igualmente elevados de cobertura para evitar la reemergencia.

La vacuna es segura y altamente eficaz, pero requiere dos dosis para lograr protección completa. Vacunarse a tiempo salva vidas y protege a toda la comunidad.

Ante cualquier duda, consultar con el Pediatra de confianza o dirigirse al Vacunatorio del Hospital Zonal General de Las Flores de 7 a 17 horas.