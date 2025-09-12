Desde el lunes, bonaerenses de 15 a 59 años podrán inscribirse para recibir la vacuna contra el dengue

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció que a partir del lunes 15 de septiembre estará habilitada la inscripción para recibir la vacuna contra el dengue destinada a personas de entre 15 y 59 años en todo el territorio bonaerense.

Las y los interesados deberán registrarse ingresando al sitio oficial: https://misaluddigital.ms.gba.gov.ar

Una vez completada la inscripción, la convocatoria llegará por correo electrónico, con la información correspondiente para coordinar el turno y el lugar de vacunación.

Desde el Ministerio remarcaron la importancia de estar preparados frente a la posibilidad de un nuevo brote, especialmente con la llegada de las altas temperaturas que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Además de la vacunación, se insiste en mantener las medidas preventivas:

girar, tirar, tapar y lavar periódicamente todos los recipientes que puedan acumular agua, como botellas, baldes, floreros, canaletas o cubiertas en desuso, ya que son lugares propicios para la reproducción del mosquito.

“En la provincia de Buenos Aires nos cuidamos y te cuidamos”, expresó Kreplak, reforzando el compromiso del gobierno provincial con la salud pública y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.