CREHAB invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Barrileteando la Diversidad”

Anabella Herrera y Guido Pastori, de la Asociación CREHAB, visitaron Urbana FM 92.7 e invitaron a la comunidad a participar de la cuarta edición de “Barrileteando la Diversidad”, que se realizará este domingo 2 de noviembre a las 15 horas en el Parque Plaza Montero. La actividad busca promover la inclusión y la concientización por la neurodiversidad, con premios, cantina y una jornada para disfrutar en familia.

hace 4 horas

Anabella Herrera y Guido Pastori, integrantes de la Asociación CREHAB, visitaron los estudios de Urbana FM 92.7 y, en diálogo con Laura Lopardo en el programa Mucho Más, invitaron a toda la comunidad a sumarse a la cuarta edición de “Barrileteando la Diversidad”, que se realizará este domingo 2 de noviembre a las 15 horas en el Parque Plaza Montero, en la zona de la cancha de fútbol.


El evento, que ya es un clásico en la ciudad, tiene como objetivo promover la inclusión y la concientización por la neurodiversidad, bajo el lema “Cada uno tiene su propio vuelo”. Habrá invitación especial a grupos para que participen con algo que los identifique —como colores, remeras, gorros o distintivos— y se entregarán premios en distintas categorías grupales e individuales.

Además, se contará con servicio de cantina a cargo del Centro de Día y venta de barriletes, para que todos puedan disfrutar de una jornada familiar al aire libre.

Desde la organización invitaron a llevar mate, reposera y muchas ganas de divertirse, celebrando juntos la diversidad en alto.

