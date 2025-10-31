Las Flores
CREHAB invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Barrileteando la Diversidad”
Anabella Herrera y Guido Pastori, de la Asociación CREHAB, visitaron Urbana FM 92.7 e invitaron a la comunidad a participar de la cuarta edición de “Barrileteando la Diversidad”, que se realizará este domingo 2 de noviembre a las 15 horas en el Parque Plaza Montero. La actividad busca promover la inclusión y la concientización por la neurodiversidad, con premios, cantina y una jornada para disfrutar en familia.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Anabella Herrera y Guido Pastori, integrantes de la Asociación CREHAB, visitaron los estudios de Urbana FM 92.7 y, en diálogo con Laura Lopardo en el programa Mucho Más, invitaron a toda la comunidad a sumarse a la cuarta edición de “Barrileteando la Diversidad”, que se realizará este domingo 2 de noviembre a las 15 horas en el Parque Plaza Montero, en la zona de la cancha de fútbol.
El evento, que ya es un clásico en la ciudad, tiene como objetivo promover la inclusión y la concientización por la neurodiversidad, bajo el lema “Cada uno tiene su propio vuelo”. Habrá invitación especial a grupos para que participen con algo que los identifique —como colores, remeras, gorros o distintivos— y se entregarán premios en distintas categorías grupales e individuales.
Además, se contará con servicio de cantina a cargo del Centro de Día y venta de barriletes, para que todos puedan disfrutar de una jornada familiar al aire libre.
Llega la 2ª edición de “Corre por tu Meta”: una maratón inclusiva que invita a toda la comunidad
Desde la organización invitaron a llevar mate, reposera y muchas ganas de divertirse, celebrando juntos la diversidad en alto.
Fin de semana primaveral en Las Flores, pero con probabilidad de chaparrones
CREHAB invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Barrileteando la Diversidad”
Se viene la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas
Las tarifas de luz y gas aumentarán 3,8% en promedio en noviembre
Se entregaron notebooks para fortalecer la inclusión digital en el Programa Envión Las Flores
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras