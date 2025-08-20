Vuelve “Corre por tu meta”: la segunda edición será el 5 de octubre en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En diálogo con Laura Lopardo en el programa Mucho Más por Urbana FM 92.7, Florencia Paz de CREHAB y Marcelo Abraham del Club Ferro presentaron la nueva edición de la carrera solidaria “Corre por tu meta”, que se realizará el próximo 5 de octubre en Las Flores.



Tras el éxito de la primera edición, los organizadores adelantaron que este año el circuito será céntrico y se mostraron confiados en que la convocatoria volverá a superar expectativas: “Esperamos que otro año más sea un éxito, que cada vez más gente nos acompañe”, expresaron.

Abraham destacó el enorme apoyo que recibieron en 2024: “No quedan palabras de agradecimiento por lo vivido en la primera edición. El lema ‘Corre por tu meta’ nació pensando en que cada uno de nosotros en la vida tiene un objetivo, una meta. Más allá de cómo llega cada uno, todos podemos llegar y cumplirlos”.

La competencia, organizada en conjunto entre CREHAB y el Club Ferro, busca consolidarse como una propuesta deportiva y solidaria que promueve la participación de toda la comunidad en un marco de inclusión y superación personal.