Las Flores
Diversión, música y sabor dulce: el festejo del Día de la Niñez reunió a toda la comunidad en el Teatro Español
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Fue toda una fiesta de celebración por el Día de la Niñez organizada en forma conjunta por diferentes áreas de la Municipalidad de Las Flores.
El Teatro Español fue el lugar donde confluyeron niños y niñas de nuestra ciudad que llenaron la sala de la Av. Carmen 614, para disfrutar de una tarde donde hubo juegos, música y gratos momentos vividos.
Las sonrisas y la participación del público fueron notables ante la actuación del artista Hugo Figueras, que llegó a Las Flores para brindar un excelente espectáculo musical infantil.
Gestiones en la subsecretaría provincial de deportes para importantes acciones a realizarse en nuestra ciudad
Pochoclos, tortas, chocolatadas y mucha diversión en un evento que mostró la importancia de la realización de este tipo de encuentros sociales donde los más pequeños de nuestra ciudad, en esta celebración especial, tuvieron su día festivo.
Exitosa Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”
Una florense participa en la nueva edición de Trato Hecho con Santiago Maratea
Elecciones 2025: la Junta Electoral bonaerense oficializó las cuatro listas legislativas que competirán en Las Flores
Canotaje: Sexto puesto para Juani Cáceres en los Juegos Mundiales de China
Diversión, música y sabor dulce: el festejo del Día de la Niñez reunió a toda la comunidad en el Teatro Español
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras