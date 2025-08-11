Diversión, música y sabor dulce: el festejo del Día de la Niñez reunió a toda la comunidad en el Teatro Español

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Fue toda una fiesta de celebración por el Día de la Niñez organizada en forma conjunta por diferentes áreas de la Municipalidad de Las Flores.

El Teatro Español fue el lugar donde confluyeron niños y niñas de nuestra ciudad que llenaron la sala de la Av. Carmen 614, para disfrutar de una tarde donde hubo juegos, música y gratos momentos vividos.

Las sonrisas y la participación del público fueron notables ante la actuación del artista Hugo Figueras, que llegó a Las Flores para brindar un excelente espectáculo musical infantil.

Pochoclos, tortas, chocolatadas y mucha diversión en un evento que mostró la importancia de la realización de este tipo de encuentros sociales donde los más pequeños de nuestra ciudad, en esta celebración especial, tuvieron su día festivo.