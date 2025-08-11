Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Diversión, música y sabor dulce: el festejo del Día de la Niñez reunió a toda la comunidad en el Teatro Español

Las Flores

Diversión, música y sabor dulce: el festejo del Día de la Niñez reunió a toda la comunidad en el Teatro Español

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Fue toda una fiesta de celebración por el Día de la Niñez organizada en forma conjunta por diferentes áreas de la Municipalidad de Las Flores.

El Teatro Español fue el lugar donde confluyeron niños y niñas de nuestra ciudad que llenaron la sala de la Av. Carmen 614, para disfrutar de una tarde donde hubo juegos, música y gratos momentos vividos.

Las sonrisas y la participación del público fueron notables ante la actuación del artista Hugo Figueras, que llegó a Las Flores para brindar un excelente espectáculo musical infantil.

Te puede interesar:

Gestiones en la subsecretaría provincial de deportes para importantes acciones a realizarse en nuestra ciudad

Pochoclos, tortas, chocolatadas y mucha diversión en un evento que mostró la importancia de la realización de este tipo de encuentros sociales donde los más pequeños de nuestra ciudad, en esta celebración especial, tuvieron su día festivo.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.