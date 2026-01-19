Las Flores
Gran marco de público en la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026 en el centro de Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El público florense disfrutó anoche de la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026, un valioso y ameno encuentro organizado por la Municipalidad de Las Flores.
Carros gastronómicos con largas colas, stands de artesanos locales, juegos deportivos y la buena música arriba del escenario de General Paz y San Martin, conformaron un evento que año tras año es muy esperado por toda la comunidad.
Noche fresca en cuanto al clima, pero cubierta en atractivos para la gente que terminó bailando al ritmo de la cumbia en el final.
Este domingo arranca la Peatonal Cultural 2026 en Las Flores
La apertura de la actividad artística estuvo a cargo del grupo de niños del Taller de Ensamble Musical de la Dirección Municipal de Cultura, conjunto que dirigen los profesores Bárbara Pascual y David “Chicky” Noguera.
El grupo de rock Cavrón fue muy aplaudido por los espectadores tras su actuación que incluyó temas musicales propios de la banda como también sonares icónicos del rock argentino.
El Folclore llegó de la mano del joven conjunto florense “Mal Trago”. Ahí comenzó el baile frente al escenario que, como se explicara anteriormente, se extendió hasta el final cuando subió a las tablas la banda local “Bauti y sus teclados” al ritmo de la música tropical.
Una gran primera noche de la Peatonal Cultural 2026, que el próximo domingo 25 de enero volverá a tener su continuidad.
Corsolandia abre las inscripciones para el Carnaval Infantil 2026
Certificados escolares: listado de CAPS donde realizar controles de Buena Salud y Bucodental
Gran marco de público en la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026 en el centro de Las Flores
Nueva salida de Bomberos durante la madrugada por focos ígneos en la Planta de Residuos
Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras