Gran marco de público en la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026 en el centro de Las Flores

El público florense disfrutó anoche de la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026, un valioso y ameno encuentro organizado por la Municipalidad de Las Flores.

Carros gastronómicos con largas colas, stands de artesanos locales, juegos deportivos y la buena música arriba del escenario de General Paz y San Martin, conformaron un evento que año tras año es muy esperado por toda la comunidad.

Noche fresca en cuanto al clima, pero cubierta en atractivos para la gente que terminó bailando al ritmo de la cumbia en el final.

La apertura de la actividad artística estuvo a cargo del grupo de niños del Taller de Ensamble Musical de la Dirección Municipal de Cultura, conjunto que dirigen los profesores Bárbara Pascual y David “Chicky” Noguera.

El grupo de rock Cavrón fue muy aplaudido por los espectadores tras su actuación que incluyó temas musicales propios de la banda como también sonares icónicos del rock argentino.

El Folclore llegó de la mano del joven conjunto florense “Mal Trago”. Ahí comenzó el baile frente al escenario que, como se explicara anteriormente, se extendió hasta el final cuando subió a las tablas la banda local “Bauti y sus teclados” al ritmo de la música tropical.

Una gran primera noche de la Peatonal Cultural 2026, que el próximo domingo 25 de enero volverá a tener su continuidad.