Las Flores
La 2ª Tattoo Expo Internacional Las Flores 2025 inicia hoy y se extenderá hasta el domingo en el CEF Nº 6
La 2ª edición de Las Flores Tattoo Expo Internacional 2025 se desarrolla desde hoy viernes 12 y también durante el sábado 13 y domingo 14.
El lugar de encuentro será el gimnasio del CEF N° 6 y el público podrá asistir de 12 a 22 horas con entrada libre y gratuita. Organizado por el artista y tatuador Ruda Melo, con colaboración de la Municipalidad, el evento contará con la participación de tatuadores y expositores de distintos países (Reino Unido, El Salvador, Brasil, Venezuela, Bolivia, entre otros) y provincias de Argentina, y ofrecerá intervenciones en vivo, stands institucionales, de emprendedores y patio de comidas. Además, la convención permite impulsar el turismo y el desarrollo económico local, beneficiando a la gastronomía, alojamientos y comercios de la ciudad.
