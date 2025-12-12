Las Flores
La Escuela de Educación Artística adoptará el nombre de Nieves Alonso tras la votación comunitaria
La Escuela de Educación Artística celebró su cierre de ciclo con un acto breve, emotivo y acompañado por un gran número de familias que se acercaron para compartir las producciones realizadas por los estudiantes. En este marco, también se entregaron los diplomas a los alumnos que culminaron los distintos tramos formativos.
Durante la jornada se dio a conocer el resultado del proceso participativo impulsado meses atrás para definir el nombre de la institución. A través de una urna itinerante que recorrió diferentes establecimientos educativos, se invitó no solo a los estudiantes de artística sino también a la comunidad en general a votar entre tres propuestas: Nieves Alonso, Agustín Bardi y Sara Municoy.
Tras el recuento de los sufragios, Nieves Alonso resultó ser la opción más elegida. Las autoridades explicaron que, una vez completadas las instancias administrativas correspondientes y con la aprobación de la Dirección de Escuelas, el establecimiento adoptará oficialmente ese nombre en la ciudad de Las Flores.
