Las Flores

La Escuela de Educación Artística adoptará el nombre de Nieves Alonso tras la votación comunitaria

hace 1 hora

-

La Escuela de Educación Artística celebró su cierre de ciclo con un acto breve, emotivo y acompañado por un gran número de familias que se acercaron para compartir las producciones realizadas por los estudiantes. En este marco, también se entregaron los diplomas a los alumnos que culminaron los distintos tramos formativos.

Durante la jornada se dio a conocer el resultado del proceso participativo impulsado meses atrás para definir el nombre de la institución. A través de una urna itinerante que recorrió diferentes establecimientos educativos, se invitó no solo a los estudiantes de artística sino también a la comunidad en general a votar entre tres propuestas: Nieves Alonso, Agustín Bardi y Sara Municoy.

Tras el recuento de los sufragios, Nieves Alonso resultó ser la opción más elegida. Las autoridades explicaron que, una vez completadas las instancias administrativas correspondientes y con la aprobación de la Dirección de Escuelas, el establecimiento adoptará oficialmente ese nombre en la ciudad de Las Flores.

Temas:
Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

