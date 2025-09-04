Las Flores
Acercate a la Cooperativa: Beneficio por Zona Fría, altos consumos de Invierno
En el marco de los mayores costos que generan los consumos eléctricos durante los meses de invierno, recordamos a nuestros asociados que se encuentra vigente el beneficio por Zona Fría.
Durante esta época, los consumos de electricidad suelen incrementarse debido a las bajas temperaturas y a la menor duración de las horas de luz solar, lo que implica un mayor uso de calefactores eléctricos, termotanques y otros artefactos de resistencia, especialmente en hogares sin acceso a la red de gas natural.
Al igual que en los años 2023 y 2024, para los consumos de los meses de época invernal se incrementa el límite de bonificación para los usuarios residenciales N2, N3 y Tarifa Social N2 y N3 que residan en zona fría y no cuenten con red de gas en sus domicilios.
Si cumplís con estos requisitos, te invitamos a acercarte al Centro de Atención al Asociado en 25 de Mayo 513 de lunes a viernes de 7 a 14hs, para completar la declaración jurada y acceder de manera inmediata a este beneficio.
Además, en nuestra web podés acceder a la Calculadora de Consumos de Artefactos Hogareños del ENRE, una herramienta práctica que te permite conocer de manera sencilla el consumo estimado de tu hogar según la cantidad y tipo de artefactos que utilices.
https://coopelf.com.ar/mi-cooperativa/consulta-consumo-artefactos/
