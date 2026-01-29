Blanstein habló ante la comunidad, repasó prioridades de gestión y anticipó medidas para 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la sala de audiencias del Palacio Municipal, el intendente interino Fabián Blanstein —a cargo del Ejecutivo local tras la licencia del ingeniero Gelené desde la semana pasada— dirigió un mensaje a los vecinos en el que detalló lineamientos de trabajo, definiciones presupuestarias y proyectos en marcha para el corto y mediano plazo.

En primer término, hizo referencia al presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante, que asciende a 26 mil millones de pesos para el ejercicio 2026. Según expresó, pidió a cada área del municipio administrar los recursos con responsabilidad y eficiencia, con el objetivo de optimizar su aplicación.

Respecto a los salarios municipales, recordó que está previsto un incremento del 5% en enero y otro 15% a distribuirse durante el año. En ese sentido, aseguró haber solicitado a los funcionarios extremar medidas de ahorro para intentar mejorar ese porcentaje proyectado. Además, confirmó que ya se concretaron cerca de 270 recategorizaciones y pases a planta permanente, y adelantó que habrá una segunda etapa de regularizaciones laborales.

En relación con el gabinete, sostuvo que no se prevén modificaciones por el momento, aunque remarcó que su impronta de gestión exige compromiso total del equipo en beneficio de la comunidad.

Orden y limpieza urbana

Blanstein puso especial énfasis en los operativos de limpieza que se vienen desarrollando en la ciudad, que incluyen la recolección de residuos y el control de malezas. En ese marco, pidió colaboración a los vecinos para respetar las normativas vigentes y evitar arrojar basura en espacios públicos. También instó a los propietarios de terrenos a mantenerlos en condiciones, señalando que la falta de mantenimiento genera riesgos sanitarios y deteriora la imagen urbana.

Al referirse a la planta de tratamiento de residuos, mencionó los recientes incendios registrados y los definió como una problemática estructural que requiere soluciones de fondo. Explicó que se proyecta la construcción de una nueva celda y la futura instalación de un ecoparque en la zona de Boerr. Mientras tanto, informó que ya se iniciaron gestiones con autoridades del CEAMSE y la firma RESICOM para trasladar residuos no reciclables al predio de Ezeiza. Actualmente, se procesan unas 25 toneladas diarias de desechos, de las cuales solo se recupera un 20%.

Situación laboral y desarrollo productivo

En materia de empleo, el jefe comunal manifestó su preocupación por la reducción de personal en empresas locales, como el caso de Coopershoes, que pasó de tener cerca de 400 trabajadores a poco más de 60. Señaló la importancia de acompañar a quienes perdieron su fuente laboral y afirmó que se mantienen conversaciones con distintos sectores para fomentar nuevas oportunidades de trabajo.

Asimismo, anunció que tres nuevas firmas se encuentran en proceso de instalación en el Parque Industrial, lo que podría traducirse en más puestos para vecinos de la ciudad.

Blanstein también destacó la necesidad de brindar previsibilidad en la gestión, tanto en zonas urbanas como rurales, y aseguró que se avanza en tareas de mantenimiento de caminos y planificación territorial con participación de distintos actores.

Entrega de viviendas

En cuanto al acceso a la vivienda, anticipó que en el corto plazo se concretará la adjudicación de 110 unidades habitacionales. De ese total, 38 casas ubicadas sobre calle Vidal serían entregadas en primera instancia, mientras que otras 72, en la zona este, presentan un avance cercano al 95%, restando trabajos de infraestructura y accesos.

Indicó además que próximamente se enviará al Concejo la ordenanza que establecerá el mecanismo de adjudicación mediante sorteo público, garantizando transparencia e igualdad de condiciones para las familias que hayan alcanzado el puntaje requerido por el Instituto de la Vivienda y el área de Desarrollo Humano.

Agenda de eventos y ordenamiento del tránsito

En el plano cultural y social, Blanstein adelantó que ya se planifican actividades por el 170° aniversario de Las Flores, a celebrarse el próximo 25 de marzo. La jornada llevará como consigna el “Día del Regreso”, con invitaciones a vecinos que residen fuera de la ciudad para participar de un encuentro especial junto a instituciones locales.

Por otra parte, confirmó que el sistema de estacionamiento medido volverá a implementarse entre febrero y marzo, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular. También reiteró la importancia de cumplir las normativas vigentes, como el uso obligatorio del casco para motociclistas.

En el cierre de su mensaje, el intendente interino convocó a la comunidad a trabajar de manera conjunta, apostando al diálogo constructivo y evitando enfrentamientos estériles. Además, lamentó la falta de acompañamiento de algunos sectores políticos en relación con la licencia del intendente titular y su designación al frente del Ejecutivo, subrayando que asume el desafío con autonomía en la toma de decisiones, aunque en continuidad con la gestión actual.