Las Flores
Camión municipal que transportaba una motoniveladora embistió un puente de la autopista General Paz
Esta mañana, un camión de la Municipalidad de Las Flores fue visto realizando maniobras peligrosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, causando preocupación entre los conductores.
Esta mañana a las 8.42 hs, durante el programa matutino conducido por Antonio Lage en A24, se informó un incidente protagonizado por un camión de la Municipalidad de Las Flores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El móvil que recorre diversas arterias de CABA captó la imagen del vehículo municipal realizando maniobras en zig zag.
El reporte del móvil indicó que la embestida ocurrió cerca del cruce entre la Avenida General Paz y la Avenida de Los Corrales, una zona de tránsito intenso y conocida por su complejidad vial. Se observó claramente cómo el camión, utilizado como tractor, impactó contra la estructura de uno de los puentes de la zona.
El hecho generó preocupación entre los conductores y transeúntes, quienes alertaron sobre el riesgo de accidentes derivados de estas maniobras. Desde la Municipalidad de Las Flores aún no se emitió un comunicado oficial al respecto, pero se espera que se realicen las correspondientes investigaciones para esclarecer las causas y responsabilidades.
El Municipio aclaró la situación del camión que trasladaba una motoniveladora en la autopista General Paz
Este episodio llama la atención sobre la importancia de mantener una circulación segura, sobre todo cuando se utilizan vehículos oficiales fuera del ámbito local, poniendo en riesgo la seguridad vial en otras jurisdicciones. Seguiremos informando ante novedades o confirmaciones oficiales.
