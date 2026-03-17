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Casta Ruiz celebrará sus 105 años con un encuentro abierto a la comunidad

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Casta Ruiz celebrará sus 105 años con un encuentro abierto a la comunidad

Será el sábado 28 de marzo con un festejo abierto a la comunidad en Servicios Comunitarios.
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hace 6 horas

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La vecina Casta Ruiz celebrará sus 105 años con un emotivo festejo e invitó a la comunidad a ser parte de este acontecimiento tan especial.

El encuentro se realizará el próximo sábado 28 de marzo a las 19:30 horas, en el espacio de Servicios Comunitarios, donde familiares, amigos y vecinos podrán acompañarla en esta significativa celebración.

Según se informó, la modalidad será “a la canasta”, por lo que quienes asistan podrán compartir algo para brindar en conjunto y disfrutar de un momento especial.

El cumpleaños de Casta no solo representa un hito personal, sino también un motivo de encuentro para toda la comunidad, destacando el valor de la historia, la memoria y el acompañamiento colectivo.

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