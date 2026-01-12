Cómo adherir mi comercio a Promociones Bancarias en 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En 2026, las promociones bancarias dejaron de ser un extra y pasaron a ser parte de la conversación de todos los días: “¿tenés descuento con tal banco?”, “¿qué día hay reintegro?”, “¿hay cuotas?”. Para el comercio, el desafío es que ese beneficio no complique la caja ni la atención, sobre todo cuando la venta entra por varios canales (mostrador, WhatsApp y redes).

La solución puede resumirse en una acción concreta: adherir comercio a promociones.

Qué tipos de promociones podés ofrecer con Nave

Antes de activar cualquier beneficio, conviene entender qué ofrece la herramienta y qué implica cada modalidad.

Promociones “sin costo”

Dentro de Nave hay promociones que figuran como “sin costo”. La plataforma explica que estas promos están disponibles únicamente para personas con actividad comercial, negocios y pymes. La lógica es sencilla: las activás desde tu cuenta, las comunicás en el punto de venta y se aplican bajo las condiciones vigentes de cada promoción.

Promociones exclusivas en tu negocio

Además de las promociones generales, Nave permite ofrecer beneficios “exclusivos en tu negocio”, es decir, promos que configurás a medida. En este caso, la propia plataforma aclara que tienen costo: tu comercio asume el costo de la promo y varía según cada una, y ese detalle se puede ver en la información de la promoción antes de confirmarla.

Cuotas como parte de la promoción

En la sección de promociones, Nave también incluye la opción de ofrecer cuotas en pagos con tarjeta de crédito y recibir toda la plata al instante. En ese menú aparecen tres alternativas, con diferencias importantes:

Plan Simple: permite ofrecer 3 y 6 cuotas fijas a un costo bajo para tus clientes, si contás con certificado MiPyME y pertenecés a los rubros adheridos. El costo de financiación es bajo y lo asume tu cliente.

Cuotas sin interés: tus clientes pagan en cuotas sin interés y tu negocio asume el costo de las cuotas.

Cuotas fijas: tus clientes pagan en cuotas fijas y asumen el costo; para el comercio se presenta como 100% sin costo.

Paso a paso: cómo activar promociones desde tu cuenta

Si querés implementarlo sin fricción (y sin improvisar carteles o respuestas a último momento), este orden suele funcionar bien.

Entrá a la sección Promociones

Nave lo plantea como un proceso directo desde la plataforma:

ingresá a Nave

andá a la sección Promociones

seleccioná “Conocer promociones”

Con eso accedés al listado de beneficios disponibles para configurar.

Elegí el tipo de promo que vas a ofrecer

Acá conviene decidir con criterio comercial, no por impulso:

si querés sumar volumen sin asumir costos, buscá las promos que figuren como “sin costo”

si necesitás empujar un rubro puntual o un día de baja, evaluá una promo exclusiva (teniendo en cuenta el costo que figura en el detalle)

si tu ticket promedio es medio/alto, considerá cuotas como herramienta para cerrar ventas

Completá los datos y configurá

Una vez elegida la promo, Nave indica completar los datos para configurarla y listo. El punto importante es revisar lo que la plataforma muestra en el detalle: días, condiciones y, si corresponde, el costo para el comercio.

Cómo comunicar la promo sin generar confusión

En comercios chicos y medianos, muchas ventas se caen no por falta de promociones, sino por mala comunicación en el momento del pago. Tres ideas simples ayudan a que la promo realmente se note:

En el local: cartelería breve (qué día aplica y con qué medios) y un recordatorio al personal para ofrecerlo de forma natural.

En WhatsApp/Instagram: respuesta rápida preparada (dos líneas) para cuando pregunten “¿tenés promo?” o “¿hay cuotas?”.

En caja: un criterio claro de validación del cobro (evitar depender solo de capturas) para que la operación cierre sin discusión.

Preguntas habituales al momento de adherir

¿Puedo ofrecer promociones sin costo?

Sí. Nave explica que, para hacerlo, entrás a Promociones, elegís “Conocer promociones”, seleccionás las que figuren como “sin costo”, completás los datos para configurarlas y listo. Están disponibles para personas con actividad comercial, negocios y pymes.

¿Puedo ofrecer una promoción exclusiva?

Sí. El flujo es similar: desde Promociones, en “Exclusivas en tu negocio” seleccionás “Conocer promociones”, elegís el descuento o las cuotas sin interés que querés ofrecer, completás los datos y la configurás.

¿Tiene costo ofrecer promociones exclusivas?

Sí. La plataforma aclara que el comercio asume el costo y que varía según cada promoción; ese costo se puede ver en el detalle antes de confirmarla.

En 2026, adherir a promociones bancarias no se trata solo de “tener un beneficio”, sino de integrarlo a tu forma real de vender: mostrador, redes y tarjeta, con reglas claras para tu equipo y mensajes simples para el cliente.