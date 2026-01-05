Con más de 250 inscriptos, comenzó en Las Flores el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano (EAV), una iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero. Este programa tiene como objetivo brindar un espacio integral tanto educativo como recreativo durante el receso estival para más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, desde los 3 años en adelante.

En la ciudad de Las Flores, cinco sedes forman parte de esta propuesta educativa y recreativa, donde hasta el momento han asistido 250 niños. Las actividades están organizadas en jornadas de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en turnos de mañana o tarde, e incluyen talleres deportivos, artísticos, acuáticos y recreativos diseñados para fomentar la inclusión social, el cuidado del medio ambiente y la salud.

La ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, destacó que esta iniciativa es una política pública que amplía la garantía de derechos durante todo el ciclo educativo. “Escuelas Abiertas en Verano ofrece espacios de aprendizaje y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la provincia”, aseguró.

Además, la ministra señaló que este programa mantiene el vínculo educativo fuera del calendario escolar tradicional, combinando propuestas pedagógicas y sociales que incentivan el encuentro y el desarrollo personal en cada rincón del territorio bonaerense.

Cada distrito cuenta con coordinadores a nivel distrital y cada sede tiene un director o directora responsables junto a docentes para planificar y ejecutar las actividades. En los espacios que cuentan con piscinas, la presencia de guardavidas garantiza la seguridad de los participantes durante las jornadas acuáticas.

El programa también garantiza la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), ofreciendo colación y almuerzo a todos los estudiantes que participan, asegurando así el acceso a una alimentación saludable mientras disfrutan de las actividades.

Dentro de las variadas propuestas, se incluyen también acciones orientadas a la educación sexual integral, la interculturalidad, y el desarrollo de prácticas ludomotrices, promoviendo la participación y el respeto. La articulación entre el sistema educativo, los organismos provinciales y los municipios permite acceder a espacios verdes, natatorios y actividades culturales y deportivas, además de la atención primaria de la salud.

Escuelas Abiertas en Verano reafirma el compromiso de la provincia de Buenos Aires con una educación inclusiva, de calidad y accesible, que acompaña a miles de niños y adolescentes a vivir un verano enriquecedor, lleno de aprendizajes y momentos de esparcimiento.