Las Flores
Con más de 250 inscriptos, comenzó en Las Flores el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026
La Dirección General de Cultura y Educación lanzó la nueva edición de Escuelas Abiertas en Verano, que ofrece actividades recreativas y educativas durante el receso escolar en más de 1700 sedes bonaerenses.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano (EAV), una iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero. Este programa tiene como objetivo brindar un espacio integral tanto educativo como recreativo durante el receso estival para más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, desde los 3 años en adelante.
En la ciudad de Las Flores, cinco sedes forman parte de esta propuesta educativa y recreativa, donde hasta el momento han asistido 250 niños. Las actividades están organizadas en jornadas de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en turnos de mañana o tarde, e incluyen talleres deportivos, artísticos, acuáticos y recreativos diseñados para fomentar la inclusión social, el cuidado del medio ambiente y la salud.
La ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, destacó que esta iniciativa es una política pública que amplía la garantía de derechos durante todo el ciclo educativo. “Escuelas Abiertas en Verano ofrece espacios de aprendizaje y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la provincia”, aseguró.
Gelené en el cierre del Programa Escuelas Abiertas en Verano: «Este es el rol del estado, poder brindar espacios de contención y acompañamiento»
Además, la ministra señaló que este programa mantiene el vínculo educativo fuera del calendario escolar tradicional, combinando propuestas pedagógicas y sociales que incentivan el encuentro y el desarrollo personal en cada rincón del territorio bonaerense.
Cada distrito cuenta con coordinadores a nivel distrital y cada sede tiene un director o directora responsables junto a docentes para planificar y ejecutar las actividades. En los espacios que cuentan con piscinas, la presencia de guardavidas garantiza la seguridad de los participantes durante las jornadas acuáticas.
El programa también garantiza la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), ofreciendo colación y almuerzo a todos los estudiantes que participan, asegurando así el acceso a una alimentación saludable mientras disfrutan de las actividades.
Dentro de las variadas propuestas, se incluyen también acciones orientadas a la educación sexual integral, la interculturalidad, y el desarrollo de prácticas ludomotrices, promoviendo la participación y el respeto. La articulación entre el sistema educativo, los organismos provinciales y los municipios permite acceder a espacios verdes, natatorios y actividades culturales y deportivas, además de la atención primaria de la salud.
Escuelas Abiertas en Verano reafirma el compromiso de la provincia de Buenos Aires con una educación inclusiva, de calidad y accesible, que acompaña a miles de niños y adolescentes a vivir un verano enriquecedor, lleno de aprendizajes y momentos de esparcimiento.
Alberto Gelené fue convocado por la Provincia y asumiría un nuevo cargo en el Ministerio de Infraestructura
Este martes 6 de enero los Reyes Magos recorrerán la ciudad: conocé horarios y lugares
VTV móvil en Las Flores: Del 5 de Enero al 13 de Febrero en Parque Plaza Montero
Oficializan la fecha de inicio de clases y el de las vacaciones en la provincia
Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras