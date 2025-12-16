Continúan acciones de vigilancia epidemiológica en establecimientos porcinos en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)realizó tareas de vigilancia epidemiológica en enfermedades porcinas de notificación obligatoria que no están presentes en la Argentina, como la peste porcina clásica (PPC) y el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), en establecimientos productivos de la región centro-norte de la provincia de Buenos Aires.

Con el fin de prevenir y resguardar la sanidad de los animales, médicos veterinarios del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASAasistieron a unidades productivas (UP) de la actividad porcina, en donde realizaron los muestreos serológicos para la determinación y monitoreo de estas enfermedades exóticas y ausentes en la República Argentina.

Las visitas se realizaron en base a una matriz de riesgo, seleccionando aquellos establecimientos por características específicas asociadas a su actividad, bioseguridad y su cercanía a depósitos de basura domiciliaria. —entre otros aspectos—, con el objetivo de realizar una vigilancia más efectiva y optimizar los recursos utilizados.

Estas tareas, realizadas en las localidades de Tapalqué, General Alvear, Saladillo, Chivilcoy, Bolívar y Las flores, proporcionan información determinante vinculada con las condiciones epidemiológicas de las granjas, su manejo sanitario y las maniobras de control realizadas para prevenir dichas enfermedades, ya que su detección temprana constituye un aspecto fundamental para proteger la sanidad porcina y sostener así la condición de libre de PPC y PRRS.

Las muestras de suero son enviadas al Laboratorio Central de SENASA ubicado en la localidad de Martínez, donde se realizan los diagnósticos de laboratorios para confirmar que los virus de PPC y PRRS no están presentes en las piaras. De este modo, las tareas sanitarias realizadas por los veterinarios oficiales del organismo en las visitas a las UP se tornan determinantes, ya que la eventual detección de estos virus puede provocar un alto impacto negativo en los distintos eslabones que integran la cadena de producción del cerdo.

Es importante recordar la importancia de dar aviso inmediato al Servicio Nacional si se observan cerdos enfermos con signos clínicos inusuales, ya que la colaboración de todos los actores del sector porcino resulta esencial para preservar la sanidad de las granjas y resguardar la producción local.

Cualquier persona puede notificar una sospecha a través de su [oficina más cercana en la jurisdicción](https://www.argentina.gob.ar/senasa/centros-regionales —personal o telefónicamente—; por WhatsApp, al (11) 700 5704; al correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar; a través del Formulario Avisá al SENASA disponible en el sitio web oficial.