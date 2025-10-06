Aftosa: el Senasa habilitó algunas excepciones para las zonas inundadas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El lunes 13 de octubre comienza la segunda campaña de vacunación contra la aftosa. El dato para los productores.

A pocos días del inicio de la segunda campaña de vacunación contra la aftosa, prevista para el lunes 13 de octubre, el Senasa dispuso medidas para acompañar a los productores ganaderos que atraviesan una situación compleja por las graves inundaciones, y así garantizar la continuidad del sistema sanitario nacional.

En el marco de las condiciones climáticas extraordinarias y desfavorables que afectan al país, y puntualmente a más de 2 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el Senasa definió una serie de excepciones pensadas particularmente para aquellos establecimientos que están en zonas inundadas.

El lunes se dará comienzo oficial a la inoculación contra la aftosa en todos los campos del Centro Norte y Cordón Fronterizo, que es donde se aplica de forma sistemática. Pero esta vez se contempla la situación de aquellos productores que están en partidos o departamentos inundados, a quienes se les permitirá a los productores prorrogar los tiempos y hasta mover animales sin vacunarlos.

En este contexto, los productores estarán habilitados a solicitar al Senasa la postergación del cierre de la campaña, así como también el movimiento de animales sin la vacunación previa obligatoria, siempre que esta se complete una vez que la hacienda arribe a su establecimiento de destino.

La medida tiene como objetivo preservar la sanidad y el bienestar de los animales y reducir riesgos logísticos para el productor, asegurando que se cumplan las acciones sanitarias previstas en un tiempo diferido, con previo aviso a la oficina del Senasa más cercana.

Cabe aclarar que estas disposiciones estarán vigentes mientras persistan las inclemencias climáticas y se aplicarán con estricta observancia de las garantías sanitarias que rigen a nivel nacional. (DIB)