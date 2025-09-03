Las Flores
Corte programado de energía para este jueves 4 de septiembre
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 4 de septiembre de 2025, en el horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar a cabo tareas de conexión de una nueva subestación, mantenimiento y poda preventiva.
La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles:
• Av. Independencia
• Av. Vidal (mano impar)
• Carlos Ruiz Santana
• Carlos Pellegrini
Oficializan un plan de regularización de deudas para distribuidoras y cooperativas eléctricas
Es importante aclarar que las zonas mencionadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten confirmar con exactitud si su suministro será alcanzado por el corte, acercarse personalmente al sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063.
La tarea se suspenderá en caso de lluvia.
Desde la Cooperativa pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los abonados.
