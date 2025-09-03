Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Corte programado de energía para este jueves 4 de septiembre

Las Flores

Corte programado de energía para este jueves 4 de septiembre

Publicado

hace 9 horas

-

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 4 de septiembre de 2025, en el horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar a cabo tareas de conexión de una nueva subestación, mantenimiento y poda preventiva.

La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles:

•⁠ ⁠Av. Independencia
•⁠ ⁠Av. Vidal (mano impar)
•⁠ ⁠Carlos Ruiz Santana
•⁠ ⁠Carlos Pellegrini

Es importante aclarar que las zonas mencionadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten confirmar con exactitud si su suministro será alcanzado por el corte, acercarse personalmente al sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063.

La tarea se suspenderá en caso de lluvia.

Desde la Cooperativa pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los abonados.

