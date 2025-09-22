Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Corte programado de energía para mañana martes

Las Flores

Corte programado de energía para mañana martes

Publicado

hace 1 hora

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día martes 23 de septiembre de 2025, en el horario de 07:00 a 08:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica para llevar a cabo tareas de reparación en líneas de media tensión, luego de los daños ocasionados por el reciente temporal.

La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles: Pueblos Originarios, Adolfo Alsina, ⁠Carlos Pellegrini y Luis Pasteur

Se recuerda que las zonas indicadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten información más precisa sobre el alcance del corte acercarse al Sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al teléfono (2244) 442063 para recibir asesoramiento.

En caso de lluvia, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.

Solicitamos disculpas por las molestias que esta situación pudiera ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los asociados.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.
Tu cooperativa, nuestro compromiso.

Temas:
