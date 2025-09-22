Las Flores
Corte programado de energía para mañana martes
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día martes 23 de septiembre de 2025, en el horario de 07:00 a 08:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica para llevar a cabo tareas de reparación en líneas de media tensión, luego de los daños ocasionados por el reciente temporal.
La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles: Pueblos Originarios, Adolfo Alsina, Carlos Pellegrini y Luis Pasteur
Se recuerda que las zonas indicadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten información más precisa sobre el alcance del corte acercarse al Sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al teléfono (2244) 442063 para recibir asesoramiento.
Oficializan un plan de regularización de deudas para distribuidoras y cooperativas eléctricas
En caso de lluvia, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.
Solicitamos disculpas por las molestias que esta situación pudiera ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los asociados.
Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.
Tu cooperativa, nuestro compromiso.
Siniestro vial en la intersección de San Martín y General Paz
El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre
Corte de tránsito en Avenida Independencia, altura vías del ferrocarril: ¿A qué se debe?
Corte programado de energía para mañana martes
Formación en IA y Ciencia de Datos: Las Flores proyecta su futuro en la economía del conocimiento
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras