Curiosa invasión de lagartijas en Las Flores: por qué aparecen y hasta cuándo estarán

Las Flores

Curiosa invasión de lagartijas en Las Flores: por qué aparecen y hasta cuándo estarán

La aparición masiva de lagartijas en viviendas de Las Flores se debe al calor y a su etapa reproductiva; son gekkos inofensivos que se concentran de noche cerca de luces y permanecerán activos hasta el inicio del invierno.
Vecinos de distintos puntos de la ciudad reportaron en la noche de ayer una marcada presencia de pequeñas lagartijas, un fenómeno que volvió a llamar la atención en Las Flores y que suele repetirse durante los meses de altas temperaturas.

Según explicaron especialistas, estos reptiles se encuentran actualmente en pleno proceso reproductivo, y el calor favorece tanto su actividad como su visibilidad. La multiplicación de ejemplares es habitual en esta época del año y se extenderá, en mayor o menor medida, hasta el inicio del próximo invierno, cuando las bajas temperaturas reducen su movilidad.

Las lagartijas suelen moverse con mayor agilidad al caer la noche, momento en el que se las puede observar cerca de focos de luz artificial. Allí encuentran su principal fuente de alimento: insectos atraídos por la iluminación, lo que explica su presencia en paredes, veredas y frentes de viviendas.

Las pequeñas lagartijas que hoy forman parte del paisaje urbano pertenecen a un grupo de reptiles conocidos como gekkos. Su llegada a la región no es reciente: se estima que su presencia masiva es el resultado de un viaje transoceánico iniciado hace más de medio siglo, a través del transporte de mercaderías, lo que facilitó su adaptación a distintos entornos urbanos.

Si bien su aparición puede resultar llamativa o generar inquietud en algunos vecinos, los especialistas señalan que no representan un riesgo para las personas y cumplen un rol beneficioso al colaborar en el control natural de insectos. Como cada verano, su presencia forma parte de los efectos del clima y de la dinámica natural que se intensifica con las altas temperaturas.

