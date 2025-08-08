Las Flores
Gestiones del intendente Gelené para la recomposición del servicio de TDA
En torno a las gestiones que lleva adelante dados los inconvenientes presentados por la interrupción del servicio de la Televisión Digital Abierta, el intendente Alberto Gelené mantuvo un encuentro con representantes de TDA y la empresa de telecomunicaciones ARSAT.
También participaron de la reunión el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y el vecino Hugo Grimaux.
En la oportunidad, se delinearon las acciones necesarias a llevar adelante con el objetivo de recomponer el servicio y la resolución de esta problemática que afecta a los florenses que son usuarios de la televisión abierta, un importante derecho adquirido oportunamente y que permite a las comunidades igualdad de condiciones en el acceso a este servicio que es posible a partir del desarrollo de infraestructura terrestre y satelital.
