Noticias Las Flores

La Cooperativa anuncia interrupción eléctrica para realizar tareas de ampliación de potencia para este jueves

Las Flores

La Cooperativa anuncia interrupción eléctrica para realizar tareas de ampliación de potencia para este jueves

Publicado

hace 6 horas

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informó que el próximo jueves 28 de agosto de 2025, en el horario de 08:00 a 10:00 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar adelante tareas de ampliación de potencia.

Zonas que podrían verse afectadas:

  • Presidente Perón – Martín Fierro – J.M. de Rosas – Carlos Tejedor (mano impar).
  • Pasteur, entre Carlos Tejedor y Cereti.
  • Rosario Vera, entre Alcorta y Pasteur.

Desde la entidad aclararon que las zonas indicadas son estimativas. Por ello, los usuarios que deseen confirmar si estarán alcanzados por el corte podrán acercarse al sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde recibirán la información correspondiente.

Temas:
