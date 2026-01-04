Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Llegó la primera Luna llena de 2026: la mítica Luna del Lobo desde el Parque Plaza Montero

Las Flores

Llegó la primera Luna llena de 2026: la mítica Luna del Lobo desde el Parque Plaza Montero

La Luna llena de enero, conocida como Luna del Lobo, se pudo observar en todo su esplendor desde Las Flores y gran parte del país.
Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Compartimos una espectacular imagen capturada por una vecina de Las Flores desde el Parque Plaza Montero, que muestra la belleza imponente de la Luna llena del Lobo. Este fenómeno astronómico marca el inicio del calendario lunar del año 2026 y despierta gran interés tanto por su valor científico como simbólico.

La primera Luna llena del año, bautizada como Luna del Lobo, se caracteriza por la apariencia completa y luminosa del satélite natural, visible durante toda la noche en gran parte del territorio argentino. Este nombre tiene raíces en antiguas tradiciones, que relacionaban esta fase lunar con el aullido de los lobos durante el invierno, un fenómeno que habla del vínculo natural y cultural entre humanos y naturaleza.

Desde un punto de vista astronómico, la Luna llena ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, permitiendo que su cara visible se ilumine en su totalidad. Sin embargo, dado que las fases lunares no coinciden exactamente con el calendario gregoriano, cada fenómeno lunar cambia de fecha mes a mes. Por eso, la Luna llena de enero es especialmente esperada, pues inaugura el ciclo lunar anual con su esplendor único.

Te puede interesar:

“Luna de las Flores”:  a qué hora y dónde observar la Luna llena de este lunes

Este fenómeno es un momento ideal para que los vecinos de Las Flores y entusiastas de la astronomía puedan contemplar y reflexionar sobre la influencia que la luna ejerce en la Tierra, desde la atracción gravitacional que genera las mareas hasta su importancia en diferentes creencias y tradiciones.

Invitamos a quienes disfrutan de la naturaleza y el cielo nocturno a aprovechar las noches despejadas de enero para observar esta hermosa Luna del Lobo y conectar con un fenómeno que se repite desde tiempos inmemoriales.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.