Llegó la primera Luna llena de 2026: la mítica Luna del Lobo desde el Parque Plaza Montero

Compartimos una espectacular imagen capturada por una vecina de Las Flores desde el Parque Plaza Montero, que muestra la belleza imponente de la Luna llena del Lobo. Este fenómeno astronómico marca el inicio del calendario lunar del año 2026 y despierta gran interés tanto por su valor científico como simbólico.

La primera Luna llena del año, bautizada como Luna del Lobo, se caracteriza por la apariencia completa y luminosa del satélite natural, visible durante toda la noche en gran parte del territorio argentino. Este nombre tiene raíces en antiguas tradiciones, que relacionaban esta fase lunar con el aullido de los lobos durante el invierno, un fenómeno que habla del vínculo natural y cultural entre humanos y naturaleza.

Desde un punto de vista astronómico, la Luna llena ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, permitiendo que su cara visible se ilumine en su totalidad. Sin embargo, dado que las fases lunares no coinciden exactamente con el calendario gregoriano, cada fenómeno lunar cambia de fecha mes a mes. Por eso, la Luna llena de enero es especialmente esperada, pues inaugura el ciclo lunar anual con su esplendor único.

Este fenómeno es un momento ideal para que los vecinos de Las Flores y entusiastas de la astronomía puedan contemplar y reflexionar sobre la influencia que la luna ejerce en la Tierra, desde la atracción gravitacional que genera las mareas hasta su importancia en diferentes creencias y tradiciones.

Invitamos a quienes disfrutan de la naturaleza y el cielo nocturno a aprovechar las noches despejadas de enero para observar esta hermosa Luna del Lobo y conectar con un fenómeno que se repite desde tiempos inmemoriales.