Nuevas ordenanzas municipales: apertura de calles, becas de salud y obras de infraestructura

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3661 (Promulgada por Decreto N° 1647 del 18 de septiembre de 2025) por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer la apertura, en Villa Pardo, de la traza de la calle que fuera cedida por “Plano de Mensura y División Número 58-100-53, delimitada POR LOS PUNTOS G´- F´ (419,75 mts. de longitud); F´-F (15 mts. de longitud); F-G (419,759 mts. de longitud) y G-G´(15 mts. de longitud), afectándola al uso público, en la extensión y superficie de 0,629632 hectáreas para “calle proyectada”, indicada en el Plano obrante a fs. 9/10.

– ⁠Ordenanza N° 3662 (Promulgada por Decreto N° 1646 del 18 de septiembre de 2025) por la cual se establece un beneficio económico denominado “Becas Universitarias para Carreras de la Salud” a las personas que cumplan con los requisitos que se fijan en el “Reglamento General – Anexo Único”.

– ⁠Ordenanza N° 3663 (Promulgada por Decreto N° 1623 del 17 de septiembre de 2025) por la cual se prohibe la pesca de todo tipo en la Reserva Natural Urbana y refugio de vida silvestre creada por Ordenanza Nº 2379/10 y Zona de Preservación Ecológica de la Laguna del Parque Plaza Montero, en el sector comprendido entre el murallón en toda su extensión excepto en el marco de torneos, campeonatos o actividades organizadas por entidades reconocidas y debidamente autorizadas por la Municipalidad de Las Flores y se habilita de forma permanente la práctica de pesca deportiva con devolución en el sector delimitado entre los dos canales de ingreso de agua de la laguna, comprendido entre prolongación de calle Bernardo de Irigoyen y prolongación calle Sarmiento conforme al Plano que como Anexo I forma parte integrante de la Ordenanza.

– ⁠Ordenanza N° 3664 (Promulgada por Decreto N° 1584 del 12 de septiembre de 2025) mediante la cual se convalida el Convenio celebrado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Las Flores el 21 de agosto de 2025, con el objeto de instrumentar la operatoria del subsidio destinado al desarrollo de políticas de colaboración con los municipios para proyectos de infraestructura que resulten de interés comunitario y por el cual el Ministerio otorga al Municipio en concepto de subsidio, hasta la suma de pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($468.171.424,72) destinada a financiar la ejecución del Proyecto de Obra municipal “Entubamiento del Canal 17 de Octubre entre Avda. Presidente Perón y Avda. Independencia”.