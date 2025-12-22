Ochenta estudiantes egresaron del FINES Secundaria en un acto realizado en el Teatro Español

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado 18 de diciembre en el Teatro Español se desarrolló el Acto de Egreso de FINES – Secundaria para adultos. Dependiente de la DEJAYAM DGCYE (Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), en esta oportunidad egresaron 80 estudiantes. Este año se cursó en dos sedes, de la Escuela Primaria 1 y en Escuela Primaria 2; la matricula total fue de 200 estudiantes y 40 docentes, que toman las horas por acto público cada cuatrimestre. El programa es llevado adelante por la coordinadora distrital Florencia Panattieri y el tutor de Trayectorias Educativas, Eduardo Patronelli.

En el acto estuvieron presente el intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Muñiz; presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso; concejales y consejeros escolares. También la secretaria de SAD, representantes gremiales y de otras instituciones.