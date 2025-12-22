Las Flores
Ochenta estudiantes egresaron del FINES Secundaria en un acto realizado en el Teatro Español
El pasado 18 de diciembre en el Teatro Español se desarrolló el Acto de Egreso de FINES – Secundaria para adultos. Dependiente de la DEJAYAM DGCYE (Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), en esta oportunidad egresaron 80 estudiantes. Este año se cursó en dos sedes, de la Escuela Primaria 1 y en Escuela Primaria 2; la matricula total fue de 200 estudiantes y 40 docentes, que toman las horas por acto público cada cuatrimestre. El programa es llevado adelante por la coordinadora distrital Florencia Panattieri y el tutor de Trayectorias Educativas, Eduardo Patronelli.
En el acto estuvieron presente el intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Muñiz; presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso; concejales y consejeros escolares. También la secretaria de SAD, representantes gremiales y de otras instituciones.
