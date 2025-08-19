Connect with us
Poda particular provocó incidente en línea eléctrica

Las Flores

Poda particular provocó incidente en línea eléctrica

Publicado

hace 2 horas

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a la comunidad que, en la jornada de hoy, una poda particular realizada en la intersección de Av. Rivadavia y Belgrano produjo la rotura de un pre ensamblado de más de 100mts.

Gracias al rápido accionar de la guardia operativa de la Cooperativa, la situación fue resuelta de inmediato, evitando que se registraran cortes de energía en grandes sectores de la ciudad.

Desde la Cooperativa reiteramos el pedido de responsabilidad a los frentistas al momento de realizar este tipo de tareas, ya que maniobras inadecuadas pueden ocasionar accidentes, daños materiales y riesgos para la seguridad de las personas.

La colaboración y el compromiso de cada vecino son fundamentales para cuidar entre todos el correcto funcionamiento de un servicio esencial como lo es la energía eléctrica.

