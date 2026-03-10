Las Flores
Tres becarias del CONICET llevan adelante en Las Flores un estudio sobre el consumo de noticias
Agustina Ahibe, Paula Onofrio y Agustina Gallo, son tres jóvenes Licenciadas en Ciencias de la Comunicación que arribaron desde Buenos Aires a Las Flores para realizar un estudio profundo sobre cómo nos informamos los florenses y a través de que canales de comunicación accedemos a las noticias.
El proyecto, dirigido por los investigadores Yamila Herám y Mariano Dagatti, se está llevando a cabo en articulación con la Universidad Nacional de San Martín. Las jóvenes, por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina (organismo autárquico que se dedica a la promoción, financiamiento y ejecución de investigaciones en favor del desarrollo de nuestro país) durante cinco días consecutivos recorrerán diferentes calles de la ciudad para poder darle forma final a un trabajo que luego de su posterior análisis y conformación final, podrás ser observado por toda la ciudadanía.
La encuesta, de modalidad cerrada, tiene preguntas concisas, van directamente “al grano” y no le lleva mucho tiempo al entrevistado. Ayer en la primera jornada de recorrida, las becarias encontraron predisposición y amabilidad de la gente. Este trabajo, tendrá su continuidad hoy martes tanto de mañana como de tarde y se extenderá hasta el viernes inclusive. Como se explicó anteriormente, con todos los datos recolectados, el equipo del CONICET y de la UNSAM, en una etapa siguiente, procederán a su análisis y construcción definitiva.
