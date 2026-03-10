Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Tres becarias del CONICET llevan adelante en Las Flores un estudio sobre el consumo de noticias

Las Flores

Tres becarias del CONICET llevan adelante en Las Flores un estudio sobre el consumo de noticias

Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

Agustina Ahibe, Paula Onofrio y Agustina Gallo, son tres jóvenes Licenciadas en Ciencias de la Comunicación que arribaron desde Buenos Aires a Las Flores para realizar un estudio profundo sobre cómo nos informamos los florenses y a través de que canales de comunicación accedemos a las noticias.

El proyecto, dirigido por los investigadores Yamila Herám y Mariano Dagatti, se está llevando a cabo en articulación con la Universidad Nacional de San Martín. Las jóvenes, por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina (organismo autárquico que se dedica a la promoción, financiamiento y ejecución de investigaciones en favor del desarrollo de nuestro país) durante cinco días consecutivos recorrerán diferentes calles de la ciudad para poder darle forma final a un trabajo que luego de su posterior análisis y conformación final, podrás ser observado por toda la ciudadanía.

La encuesta, de modalidad cerrada, tiene preguntas concisas, van directamente “al grano” y no le lleva mucho tiempo al entrevistado. Ayer en la primera jornada de recorrida, las becarias encontraron predisposición y amabilidad de la gente. Este trabajo, tendrá su continuidad hoy martes tanto de mañana como de tarde y se extenderá hasta el viernes inclusive. Como se explicó anteriormente, con todos los datos recolectados, el equipo del CONICET y de la UNSAM, en una etapa siguiente, procederán a su análisis y construcción definitiva.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.