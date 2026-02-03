La Plata
Blanstein firmó convenio para poder adquirir equipos de salud, maquinaria vial, equipamiento de construcción y vehículos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión con 13 intendentes bonaerenses que firmaron convenios de leasing para adquirir equipamiento por más de $6.871. El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, con la participación del presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.
“Seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental para que avancen las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo: nuestra banca pública va a estar siempre al servicio de los municipios que necesitan acceder a mejores maquinarias y bienes de capital para darles respuestas a los y las bonaerenses”, expresó Kicillof.
Firmaron los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de General Belgrano, Juan Pablo Apella (interino); de Las Flores, Fabián Blanstein (interino); de Morón, Lucas Ghi; de Quilmes, Eva Mieri; de Ramallo, Mauro Poletti; de Saladillo, Alejandro Armendáriz; de Salto, Ricardo Alessandro; y de Tigre, Julio Zamora.
Las Flores recibió equipamiento y fortalece la seguridad vial tras un encuentro de trabajo con autoridades provinciales
Por su parte, Cuattromo indicó: “Aún en un contexto muy difícil, resultado de las políticas económicas que impulsa el Gobierno nacional, desde la banca pública bonaerense asumimos el compromiso de seguir acompañando a los gobiernos locales con soluciones financieras que les permitan potenciar su gestión”. Y añadió: “el 71% de los bienes adquiridos mediante leasing son utilizados para realizar obra pública y brindar servicios urbanos, lo que demuestra el impacto que tiene esta herramienta en la calidad de vida de las y los bonaerenses.”
La Línea Municipios de Provincia Leasing financia bienes de capital por hasta el 100% de su valor, en hasta 48 cuotas. Permite adquirir: equipos de salud, maquinaria vial, equipamiento de construcción y vehículos de todo tipo. Sólo en 2025 asistió a 62 distritos por más de 38 mil millones de pesos. Desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, son 102 los municipios que accedieron a equipamiento a través de esta herramienta de la banca pública bonaerense.
Incendio de un vehículo en la Ruta Provincial N° 91: ocupante de Las Flores y pérdidas totales sin heridos
Nicolás Etchelet se coronó campeón zonal y clasificó al Provincial de bochas
Con apoyo municipal, Corsolandia volverá a llenar de color y alegría las noches de febrero en Las Flores
El Trigo celebró a lo grande sus 100 años: una multitud colmó el histórico festejo del centenario
Las Flores recibió equipamiento y fortalece la seguridad vial tras un encuentro de trabajo con autoridades provinciales
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras