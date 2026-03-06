Las Flores
Crueldad pura: rescataron a una perrita que estaba atada de patas dentro de una alcantarilla
Un estremecedor caso de maltrato animal generó indignación en la comunidad de Las Flores, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de extrema crueldad ocurrida en la zona de Pasteur y Carlos Tejedor.
Según se informó, una perra fue hallada atada de manos y patas dentro de una alcantarilla, en un hecho que evidencia un grave caso de abandono y violencia hacia un animal indefenso. Fueron vecinos del lugar quienes dieron aviso al área correspondiente tras advertir la dramática situación.
Al momento del rescate, el animal se encontraba visiblemente deteriorado, cubierto de suciedad y en un estado de extrema vulnerabilidad, lo que da cuenta del sufrimiento que habría atravesado.
Tras ser retirada del lugar, fue trasladada para recibir atención por parte de veterinarios municipales, quienes evaluaron su estado de salud. Actualmente se encuentra en tratamiento y con pronóstico reservado, mientras se aguarda su evolución.
La perrita fue bautizada “Miel”. Se trata de una caniche joven, de tamaño pequeño, que actualmente se encuentra en un hogar de tránsito. Sin embargo, necesita encontrar una familia responsable que se comprometa a brindarle el cuidado y el amor que merece.
Desde quienes intervienen en el caso remarcan que el maltrato y el abandono son dos caras de una misma moneda: la falta de humanidad y responsabilidad hacia los animales, y lamentablemente situaciones como esta no son hechos aislados.
Por ello solicitan máxima difusión para que Miel pueda encontrar un hogar definitivo. Quienes deseen adoptarla o colaborar con la difusión pueden comunicarse al 2244-466040.
