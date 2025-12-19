Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales

Las Flores

El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El intendente Alberto Gelené confirmó en conferencia de prensa las fechas de pago correspondientes al aguinaldo y a los haberes del personal municipal.

Según lo informado, el Sueldo Anual Complementario será abonado el miércoles 24 de diciembre, mientras que el pago de los salarios se efectuará el día 31 del mismo mes. La medida alcanza a la totalidad de las y los trabajadores municipales.

Te puede interesar:

La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.