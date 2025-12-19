El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente Alberto Gelené confirmó en conferencia de prensa las fechas de pago correspondientes al aguinaldo y a los haberes del personal municipal.

Según lo informado, el Sueldo Anual Complementario será abonado el miércoles 24 de diciembre, mientras que el pago de los salarios se efectuará el día 31 del mismo mes. La medida alcanza a la totalidad de las y los trabajadores municipales.