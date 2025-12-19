Las Flores
El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El intendente Alberto Gelené confirmó en conferencia de prensa las fechas de pago correspondientes al aguinaldo y a los haberes del personal municipal.
Según lo informado, el Sueldo Anual Complementario será abonado el miércoles 24 de diciembre, mientras que el pago de los salarios se efectuará el día 31 del mismo mes. La medida alcanza a la totalidad de las y los trabajadores municipales.
Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en la localidad de Monte por denuncia de un comerciante local por estafa
Entrega de certificados a egresados de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos
Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti
El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El día que la ciudad fue una sola bandera: Las Flores y el recuerdo del Mundial 2022
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras