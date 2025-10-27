El intendente Gelené entregó fondos a Cooperadoras que impulsan proyectos de aprendizaje e investigación

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Las Cooperadoras Escolares de nuestro distrito vienen realizando una labor incansable para mejorar las instituciones de las que son parte, por ello el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de acompañar ese trabajo. Días pasados, el intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, entregaron aportes a las cooperadoras de las Escuelas Primarias Nº 2 y 21.

Ambas instituciones tienen proyectos educativos de extensión para fomentar el aprendizaje a partir de la experiencia y la investigación, acciones que el Municipio valora y apoya.