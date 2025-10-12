Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Municipio y organismos locales analizan la situación hídrica y refuerzan el monitoreo

Las Flores

El Municipio y organismos locales analizan la situación hídrica y refuerzan el monitoreo

hace 5 minutos

Tras el evento de lluvias muy intensas registrado durante la jornada de ayer, que provocó anegamientos en diferentes sectores de la ciudad debido a la alta concentración de agua que saturó el sistema de desagües pluviales, el Municipio de Las Flores continúa realizando tareas de monitoreo en los sistemas de drenaje y en el desagüe de la laguna del Parque Plaza Montero.

En la mañana de hoy se llevó a cabo una reunión en la sede de Defensa Civil Municipal, de la que participaron Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, representantes de ABSA, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Humano, el presidente del Honorable Concejo Deliberante y el Intendente Municipal.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de asistencia que se encuentran en marcha y se definieron medidas preventivas ante una nueva alerta meteorológica por vientos y tormentas, que podrían afectar nuevamente a la ciudad durante la tarde.

Desde el área de Obras Públicas se informó que se continúa trabajando sobre el sistema de desagües pluviales, realizando controles del nivel de la laguna y verificando distintos puntos de la ciudad en relación con la limpieza y el mantenimiento de los accesos pluviales.

Por último, se recomienda a los vecinos que residen en los sectores que presentaron mayores anegamientos mantenerse atentos ante posibles nuevas tormentas.

Ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles los siguientes contactos:
Defensa Civil / Corralón Municipal: 442208
Bomberos Voluntarios: 100 / 452888
Policía: 101 / 911 / 452222

