Las Flores
Fabián Blanstein: “Entre todos podemos seguir trabajando por una convivencia ciudadana organizada”
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El intendente Fabián Blanstein compartió un encuentro con los Medios de Comunicación de la ciudad en el cual transmitió un mensaje a la comunidad sobre las acciones que se vienen desarrollando y las que se llevarán adelante en la gestión municipal, ahora con su representación.
Señaló que, desde el lunes, día que asumió en esta etapa, ha realizado reuniones con las áreas que componen el municipio donde se trataron diferentes ejes con todos los equipos; fundamentalmente sobre el presupuesto aprobado avalado por el Concejo Deliberante para este ejercicio que alcanza los 26.000 millones de pesos y la importancia de la optimización de todos los recursos.
Asimismo, indicó que no va a haber cambios en el gabinete, por el momento solo algunos cambios de algunas funciones. “Yo desde mi lugar me exijo y hago exigir. Todo el recurso humano político y de gestión tienen que estar en beneficio de todo lo que vaya surgiendo en cada área y en beneficio del vecino Florense, por el cual trabajamos día a día”, expresó.
El Ejecutivo anunció un esquema de entrega en dos etapas: 38 viviendas primero y 72 después
En este marco, oficializó el aumento para los trabajadores municipales del 5% en este mes de enero y que está previsto el 15 restante durante el año; aunque se trabajará para que, de acuerdo a la situación económica, esto se pueda transformar en algo más. También que hubo recategorizaciones y algunos pases a planta, en total alrededor de 270; y se seguirá analizando la situación y el compromiso de cada trabajador.
En otro orden de cosas, se refirió a las problemáticas que se han presentado en la ciudad en los últimos días, principalmente con los residuos y comentó que los equipos correspondientes siguen tomando las medidas necesarias y adoptando las acciones pertinentes, incluso se están llevando adelante conversación con el CEAMSE, para poder dar respuesta y solución a todo lo que conlleva este tema.
Al respecto, igual que pasa con muchas otras cuestiones de responsabilidad civil (tránsito, mantenimiento de frentes, terrenos baldíos, para evitar problemas de salud; etcétera), señaló que es un compromiso que se debe tomar en conjunto, tanto desde el Estado municipal como de todos los vecinos, cumpliendo las normativas y reglamentaciones vigentes.
“Nos tenemos que respetar entre todos, porque los derechos de cada uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Es importante seguir trabajando para una convivencia ciudadana organizada”.
Por igual se refirió a otros temas como la construcción de más de 100 viviendas y otras tantas obras que continúan realizándose en la ciudad, mantenimiento de caminos rurales; sobre la productividad, la generación de empleo, la radicación de fábricas en nuestra ciudad, todos vértices importantes para el desarrollo de la comunidad.
Detalló los espectáculos y eventos deportivos y culturales que tienen lugar en estos meses y la importancia de seguir generando distintas propuestas.
Abigeato en predio ferial: interdictan hacienda y restituyen dos vacunos a un vecino de Las Flores
Billeteras virtuales y Monotributo: por qué ARCA mira tus cobros
El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero
Fabián Blanstein: “Entre todos podemos seguir trabajando por una convivencia ciudadana organizada”
Incendio de basura en la Laguna La Blanca: intervino una dotación de Bomberos
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras