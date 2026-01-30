Fabián Blanstein: “Entre todos podemos seguir trabajando por una convivencia ciudadana organizada”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente Fabián Blanstein compartió un encuentro con los Medios de Comunicación de la ciudad en el cual transmitió un mensaje a la comunidad sobre las acciones que se vienen desarrollando y las que se llevarán adelante en la gestión municipal, ahora con su representación.

Señaló que, desde el lunes, día que asumió en esta etapa, ha realizado reuniones con las áreas que componen el municipio donde se trataron diferentes ejes con todos los equipos; fundamentalmente sobre el presupuesto aprobado avalado por el Concejo Deliberante para este ejercicio que alcanza los 26.000 millones de pesos y la importancia de la optimización de todos los recursos.

Asimismo, indicó que no va a haber cambios en el gabinete, por el momento solo algunos cambios de algunas funciones. “Yo desde mi lugar me exijo y hago exigir. Todo el recurso humano político y de gestión tienen que estar en beneficio de todo lo que vaya surgiendo en cada área y en beneficio del vecino Florense, por el cual trabajamos día a día”, expresó.

En este marco, oficializó el aumento para los trabajadores municipales del 5% en este mes de enero y que está previsto el 15 restante durante el año; aunque se trabajará para que, de acuerdo a la situación económica, esto se pueda transformar en algo más. También que hubo recategorizaciones y algunos pases a planta, en total alrededor de 270; y se seguirá analizando la situación y el compromiso de cada trabajador.

En otro orden de cosas, se refirió a las problemáticas que se han presentado en la ciudad en los últimos días, principalmente con los residuos y comentó que los equipos correspondientes siguen tomando las medidas necesarias y adoptando las acciones pertinentes, incluso se están llevando adelante conversación con el CEAMSE, para poder dar respuesta y solución a todo lo que conlleva este tema.

Al respecto, igual que pasa con muchas otras cuestiones de responsabilidad civil (tránsito, mantenimiento de frentes, terrenos baldíos, para evitar problemas de salud; etcétera), señaló que es un compromiso que se debe tomar en conjunto, tanto desde el Estado municipal como de todos los vecinos, cumpliendo las normativas y reglamentaciones vigentes.

“Nos tenemos que respetar entre todos, porque los derechos de cada uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Es importante seguir trabajando para una convivencia ciudadana organizada”.

Por igual se refirió a otros temas como la construcción de más de 100 viviendas y otras tantas obras que continúan realizándose en la ciudad, mantenimiento de caminos rurales; sobre la productividad, la generación de empleo, la radicación de fábricas en nuestra ciudad, todos vértices importantes para el desarrollo de la comunidad.

Detalló los espectáculos y eventos deportivos y culturales que tienen lugar en estos meses y la importancia de seguir generando distintas propuestas.