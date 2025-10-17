Las Flores
Gelené entregó aportes a varias cooperadoras escolares para la realización de proyectos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde el Municipio se continúa acompañando a las Escuelas de nuestra ciudad que se encuentran realizando proyectos educativos de importancia para la comunidad educativa.
Directivos y miembros de las Cooperadoras recibieron por parte del intendente Alberto Gelené y la secretaria interina de Educación, Silveria Giménez, el aporte que hará posible cumplir con los objetivos planteados en cuanto a calidad educativa y mantenimiento edilicio.
Las escuelas que recibieron fueron: Primaria Nº 18 y N° 25, la Escuela de Educación Secundaria Técnica, la Escuela Normal Superior y el CFI Nº 1.El Gobierno Municipal continúa trabajando para fortalecer la educación en nuestro distrito.
Conductora florense involucrada en un choque por alcance sobre Ruta 3, a la altura de Plaza Montero
Las Flores sumó 2 medallas más y alcanza un total de 9 preseas en los Juegos Bonaerenses 2025
Pérdidas totales en el incendio de un vehículo este viernes por la mañana en Moreno y Larralde
“Letra por Letra”: Vuelve el programa literario creado por futuros docentes del ISFDyT N°152
Luca Branchesi Gómez le dio otra medalla de plata a Las Flores en Natación
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras