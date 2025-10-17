Gelené entregó aportes a varias cooperadoras escolares para la realización de proyectos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde el Municipio se continúa acompañando a las Escuelas de nuestra ciudad que se encuentran realizando proyectos educativos de importancia para la comunidad educativa.

Directivos y miembros de las Cooperadoras recibieron por parte del intendente Alberto Gelené y la secretaria interina de Educación, Silveria Giménez, el aporte que hará posible cumplir con los objetivos planteados en cuanto a calidad educativa y mantenimiento edilicio.

Las escuelas que recibieron fueron: Primaria Nº 18 y N° 25, la Escuela de Educación Secundaria Técnica, la Escuela Normal Superior y el CFI Nº 1.El Gobierno Municipal continúa trabajando para fortalecer la educación en nuestro distrito.