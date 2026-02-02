Importante encuentro del Intendente Blanstein con empresarios y con el Presidente de la cámara Turca

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El titular del Ejecutivo recibió primero en el Palacio Municipal a Ozgur Yucel Demir, presidente de la Cámara Argentino-Turco, referente que llegó a Las Flores junto al secretario de ambas cámaras Carlos Brown (ex Ministro de la Producción Bonaerense) y a los empresarios Serhat Ozer, Ceo de la firma Merkez de Carnicería y Frigorífico y Llami Baskan, Ceo de Baskantar, Holding de Frigorífico y Ganado, quienes en el diálogo, muy ameno y de particular camaradería, se comunicaron a través de los traductores públicos de origen turco: Safak Gumus y del Director Audovisual CCARGTUR Furkan Eyiceoglu.

La reunión de trabajo incluyó una visita a la Planta de Faena para pequeños animales, próximo a inaugurarse en 2026 y también al establecimiento agropecuario modelo “La Cubana”.

En este espacio rural, se recorrió el campo y se observó el excelente rodeo de animales vacunos. Además de contar con un espacio de charlas e intercambio entre los empresarios y demás productores que asistieron a la jornada.

La visita continuó con la observación de todo el buen trabajo que se realiza en Las Flores en el frigorífico “Faenadores Florenses”, lugar donde en el arribo al sector de cámaras, los empresarios de origen turco quedaron impresionados por la calidad de la carne argentina que se faena en Las Flores.

En la parte final, la reunión con el grupo de empresarios y comerciantes extranjeros, se concentró en el salón multiuso del Parque Industrial Planificado.

Este valioso y significativo encuentro de intercambio entre empresarios turcos y el Estado Municipal, apunta a la realización de convenios y al acercamiento entre empresarios y comerciantes del país musulmán con empresas y establecimientos florenses. La meta y el objetivo de estos acuerdos, es poder generar proyectos importantes relacionadas al valor agregado y a la generación de fuentes laborales.

Estuvieron junto al intendente Fabián Blanstein: el secretario de Producción y Turismo Cristian Chiodini; Damián Dulau, director de Asuntos Agropecuarios; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz; y el ingeniero Alberto Gelené, flamante funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.

Se anunció también en el encuentro del pasado viernes, que otra delegación de empresarios turcos, de diferentes rubros comerciales, arribará el próximo 27 de febrero a la Argentina y a través de la Cámara Argentina Turco, tienen proyectado visitar nuevamente nuestra ciudad.