Las Flores lanza «Carmen»: el nuevo chatbot municipal para atención ciudadana las 24 horas

Las Flores

Las Flores lanza «Carmen»: el nuevo chatbot municipal para atención ciudadana las 24 horas

En una apuesta firme por la modernización y la cercanía con el vecino, el Municipio de Las Flores lanza a ‘Carmen’, su nueva asistente virtual. Este chatbot brindará atención ciudadana vía WhatsApp las 24 horas, permitiendo realizar consultas y gestiones administrativas de forma remota y ágil a partir de marzo y abril de 2026
En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 2026, el intendente interino Fabián Blastein anunció una importante innovación tecnológica para el distrito: la implementación de «Carmen», un chatbot municipal diseñado para brindar atención ciudadana a través de WhatsApp las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esta iniciativa, que comenzará a funcionar entre los meses de marzo y abril de 2026, busca simplificar la relación entre el vecino y el Estado municipal, permitiendo realizar diferentes gestiones y consultas de manera remota y ágil.

El nombre del chatbot fue elegido en honor a Carmen de las Flores. En esta primera etapa, el sistema contará con menús interactivos que facilitarán al contribuyente el acceso a la información y la tramitación de sus necesidades administrativas sin necesidad de acudir de forma presencial al municipio.

El lanzamiento de «Carmen» se suma a otras acciones de modernización presentadas por la Secretaría de Economía y Modernización para este año, tales como:

  • La implementación del sistema de gestión Rafam 2, que busca otorgar mayor transparencia y eficiencia administrativa.
  • La consolidación de boletas digitales y pagos a través de billeteras virtuales, QR y débito para tasas como AVL, Red Vial y Seguridad e Higiene.


Con esta herramienta, el municipio de Las Flores apuesta por la tecnología para optimizar los recursos y mejorar la calidad de los servicios básicos en un contexto de austeridad y emergencia económica.

