Las Flores lanza «Carmen»: el nuevo chatbot municipal para atención ciudadana las 24 horas

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 2026, el intendente interino Fabián Blastein anunció una importante innovación tecnológica para el distrito: la implementación de «Carmen», un chatbot municipal diseñado para brindar atención ciudadana a través de WhatsApp las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esta iniciativa, que comenzará a funcionar entre los meses de marzo y abril de 2026, busca simplificar la relación entre el vecino y el Estado municipal, permitiendo realizar diferentes gestiones y consultas de manera remota y ágil.

El nombre del chatbot fue elegido en honor a Carmen de las Flores. En esta primera etapa, el sistema contará con menús interactivos que facilitarán al contribuyente el acceso a la información y la tramitación de sus necesidades administrativas sin necesidad de acudir de forma presencial al municipio.

El lanzamiento de «Carmen» se suma a otras acciones de modernización presentadas por la Secretaría de Economía y Modernización para este año, tales como:

La implementación del sistema de gestión Rafam 2 , que busca otorgar mayor transparencia y eficiencia administrativa.

, que busca otorgar mayor transparencia y eficiencia administrativa. La consolidación de boletas digitales y pagos a través de billeteras virtuales, QR y débito para tasas como AVL, Red Vial y Seguridad e Higiene.



Con esta herramienta, el municipio de Las Flores apuesta por la tecnología para optimizar los recursos y mejorar la calidad de los servicios básicos en un contexto de austeridad y emergencia económica.