Las Flores
Las Flores promulga nuevas ordenanzas clave para 2026
El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó cuatro importantes ordenanzas que consolidan convenios educativos, el presupuesto anual y programas de desarrollo local para 2026.
El Departamento Ejecutivo Municipal de Las Flores promulgó, a través de distintos decretos, las nuevas ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, orientadas a fortalecer la educación, la planificación presupuestaria y el desarrollo productivo para el año 2026.
Convenio con la Universidad Nacional de Quilmes
La Ordenanza N° 3682, promulgada mediante Decreto N° 2187 el 30 de diciembre de 2025, convalida el Convenio Marco y el Convenio Específico de Cooperación Recíproca firmado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Quilmes el 8 de septiembre de 2025. Este acuerdo posibilitará la implementación en la ciudad de distintas carreras universitarias con modalidad virtual, como Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Turismo y Hotelería, entre otras. La vigencia de este convenio es de dos años, renovable automáticamente por igual período, salvo manifestación en contrario con al menos 15 días de anticipación.
Presupuesto 2026 aprobado
La Ordenanza N° 3683, promulgada por Decreto N° 1 del 5 de enero de 2026, establece el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2026. Se fija en un total de 26.074.655.913 pesos, lo que servirá como marco financiero para las políticas públicas y obras en la ciudad durante el año.
Impulso al desarrollo textil local
Mediante la Ordenanza N° 3684, promulgada con Decreto N° 21 el 7 de enero de 2026, se crea el «Programa para Desarrollo Textil» dentro de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente. Este programa cuenta con un fondo municipal destinado a fomentar y acompañar la actividad textil, promoviendo la generación de empleo y el fortalecimiento de este sector productivo en Las Flores.
Regulación fiscal e impositiva para 2026
Finalmente, la Ordenanza N° 3685, promulgada por Decreto N° 68 el 13 de enero de 2026, establece la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2026. Este marco normativo define las políticas tributarias que regirán en la ciudad, contribuyendo a una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.
Con estas ordenanzas, el municipio de Las Flores reafirma su compromiso con el desarrollo educativo, económico y social, sentando bases firmes para el crecimiento y bienestar de la comunidad durante el nuevo año.
