Presentaron oficialmente la 27ª edición de la Fiesta del Hospital de Las Flores

En la mañana de este jueves, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que quedó oficialmente presentada la 27ª edición de la Fiesta del Hospital de Las Flores, un tradicional evento solidario que este año se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo en el campo de destrezas criollas del Centro Tradicionalista “La Tacuara”.

El anuncio estuvo encabezado por el presidente de la Cooperadora del Hospital, Luis D’Agostino, quien informó que a partir del lunes 1° de diciembre estarán disponibles las entradas, con un valor de 32 mil pesos, pagaderos en cuatro cuotas de 8 mil pesos.

“Por eso realizamos este anuncio con anticipación, para que todos puedan organizarse y acompañar”, expresó.

Cartelera artística confirmada

D’Agostino destacó el importante esfuerzo realizado para conformar la grilla de espectáculos y confirmó que el sábado 21 se presentará Maggie Cullen, una de las voces jóvenes más destacadas del folklore nacional.

Además, adelantó que durante las tres jornadas habrá “números variados para toda la familia”.

También se comunicó que todas las novedades vinculadas a la Fiesta serán difundidas a través de las redes sociales de la Cooperadora tanto en Facebook como en Instagram.

Acompañamiento institucional

Por su parte, el director del Hospital, Dr. Juan Tibiletti, agradeció el apoyo constante de la comunidad:

“Invitamos a todos a participar de esta fiesta anual que organiza la Cooperadora. Cada día nos enfrentamos a distintas situaciones que requieren soluciones inmediatas, y la mano de la Cooperadora está siempre presente”.

En la rueda de prensa también estuvieron el intendente interino, Prof. Fabián Blanstein, y el animador de las actividades criollas, Nahuel Pellejero, quienes remarcaron la importancia cultural y solidaria de esta celebración que ya es un clásico de la ciudad.