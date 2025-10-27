Las Flores
Se entregan gratuitamente semillas del Programa Municipal «Tu Huerta»
La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que se lanza la primera edición del Programa Municipal de Entrega de Semillas “Tu Huerta”. Esta propuesta tiene como objetivo fomentar la producción de alimentos saludables en los hogares, fortaleciendo la economía familiar y promoviendo la creación de huertas urbanas y rurales.
Las semillas se entregan de manera gratuita, y los vecinos interesados pueden acercarse a la oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Av. Manuel Venancio Paz 1114 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
La Libertad Avanza ganó en Las Flores, en la Provincia y a nivel nacional
Cerraron los comicios: en Las Flores votó cerca del 65% del padrón
Fuerte caída en la participación: votó el 66% del padrón, la cifra más baja desde 1983
Elecciones 2025: ¿habrá clases en las escuelas bonaerenses?
El Municipio dispuso un aumento en el sueldo básico y una bonificación remunerativa
