Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Se entregan gratuitamente semillas del Programa Municipal «Tu Huerta»

Las Flores

Se entregan gratuitamente semillas del Programa Municipal «Tu Huerta»

hace 6 horas

La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que se lanza la primera edición del Programa Municipal de Entrega de Semillas “Tu Huerta”. Esta propuesta tiene como objetivo fomentar la producción de alimentos saludables en los hogares, fortaleciendo la economía familiar y promoviendo la creación de huertas urbanas y rurales.

Las semillas se entregan de manera gratuita, y los vecinos interesados pueden acercarse a la oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Av. Manuel Venancio Paz 1114 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

