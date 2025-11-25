Las Flores
Se instalaron dos nuevos bicicleteros en el ingreso del Palacio Municipal
Días pasados se instalaron dos nuevos y modernos bicicleteros en la entrada principal del Palacio Municipal, ubicado sobre Avenida Rivadavia. La iniciativa apunta a mejorar la infraestructura urbana, ofrecer mayor comodidad a quienes se trasladan en bicicleta y fomentar el uso de este medio de movilidad sostenible.
Los bicicleteros, de diseño práctico y resistente, ya se encuentran disponibles para su uso por parte de vecinos, trabajadores municipales y visitantes del edificio.
Desde el Municipio destacaron que estos nuevos dispositivos permiten ordenar el estacionamiento de bicicletas y acompañan las políticas de movilidad saludable que se vienen impulsando en la ciudad.
Con esta incorporación, se continúa avanzando en pequeñas pero importantes mejoras que contribuyen al cuidado del espacio público y al fortalecimiento de alternativas de transporte más ecológicas.
