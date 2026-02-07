Ayuda Escolar Anual 2026: Mirá cuáles son los pasos para cobrarla este año

El comienzo de las clases siempre trae consigo una lista interminable de gastos: útiles, uniformes, calzado y libros. Para aliviar el bolsillo de las familias argentinas en este momento clave del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026.

Este beneficio, destinado a acompañar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF), es fundamental para miles de hogares. Sin embargo, no todos lo cobran de la misma manera ni en la misma fecha. A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para asegurarte de recibir este dinero extra sin contratiempos.

Para este ciclo lectivo, el monto confirmado se mantiene en $85.000 por cada hijo en edad escolar. Es importante aclarar que este valor es unificado para todo el país, es decir, no varía según la zona de residencia o la provincia.

El pago se compone de un valor base más un refuerzo extraordinario, alcanzando esa suma final de bolsillo. Cabe destacar que, para los hijos con discapacidad, el monto es el mismo, pero cambian las condiciones de acceso, siendo más flexibles respecto a la edad y tipo de escolaridad.

ANSES suele realizar el pago masivo y automático en marzo, junto con el calendario habitual de tu asignación.