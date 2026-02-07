Capital Federal
Ayuda Escolar Anual 2026: Mirá cuáles son los pasos para cobrarla este año
Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, ANSES confirmó el monto y el calendario de pagos para la Ayuda Escolar. Enterate de cuánto es, quiénes la reciben automáticamente y qué trámite tenés que hacer si todavía no presentaste el certificado.
El comienzo de las clases siempre trae consigo una lista interminable de gastos: útiles, uniformes, calzado y libros. Para aliviar el bolsillo de las familias argentinas en este momento clave del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026.
Este beneficio, destinado a acompañar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF), es fundamental para miles de hogares. Sin embargo, no todos lo cobran de la misma manera ni en la misma fecha. A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para asegurarte de recibir este dinero extra sin contratiempos.
Para este ciclo lectivo, el monto confirmado se mantiene en $85.000 por cada hijo en edad escolar. Es importante aclarar que este valor es unificado para todo el país, es decir, no varía según la zona de residencia o la provincia.
En enero, la jubilación mínima aumenta $9 mil y el bono seguirá siendo de 70 mil pesos
El pago se compone de un valor base más un refuerzo extraordinario, alcanzando esa suma final de bolsillo. Cabe destacar que, para los hijos con discapacidad, el monto es el mismo, pero cambian las condiciones de acceso, siendo más flexibles respecto a la edad y tipo de escolaridad.
ANSES suele realizar el pago masivo y automático en marzo, junto con el calendario habitual de tu asignación.
- Si presentaste el Certificado de Escolaridad en 2025 (antes del 31 de diciembre), vas a recibir el dinero automáticamente en tu cuenta bancaria el mes que viene.
- Si NO lo presentaste a tiempo, no te preocupes: podés hacerlo ahora, pero el pago no será inmediato. Una vez que cargues el formulario en Mi ANSES, el organismo demora aproximadamente 60 días en acreditar el monto.
