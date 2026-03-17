Capital Federal
Confirman en Argentina un caso de viruela símica de la variante más contagiosa
La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global. El Ministerio de Salud solicitó que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante la detección de lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso de viruela símica (Mpox) Clado II en Argentina – la cepa más virulenta del patógeno – en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y sin antecedente de viaje. El paciente fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de manera favorable.
En lo que va de 2026, ya se habían confirmado cinco casos de la enfermedad, cuatro en CABA y uno en Río Negro, pero del clado II. “Es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad por lo que es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso”, indicaron desde la cartera sanitaria.
La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global: e n 2026 fueron confirmados catorce casos de este clado en la región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (nueve casos), Canadá (dos casos), Brasil (dos casos), México (un caso) y ahora se suma Argentina (un caso). También se ha documentado transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.
En este contexto, el Ministerio de Salud solicitó que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.
Transmisión
La transmisión de persona a persona ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona infectada, especialmente durante el contacto estrecho, incluido el contacto sexual. También puede producirse por contacto con objetos recientemente contaminados (como ropa, sábanas, toallas) o por secreciones respiratorias de corto alcance en contextos de contacto cercano prolongado.
El período de incubación oscila entre 5 y 21 días, habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático. Entre otros síntomas, puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital, apuntó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).
Luego de la incubación aparecen las lesiones cutáneo – mucosas que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea.
Incendio vehicular en zona rural: el fuego destruyó por completo una camioneta camino a Estrugamou
Bomberos realizaron un rescate animal en un árbol en Sarmiento y Pasteur
Dos intervenciones de bomberos por incendios de pastizales y basura durante la noche y madrugada
Primera movilización del 2026 para pedir por la Autovía en ruta 3
Confirman en Argentina un caso de viruela símica de la variante más contagiosa
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras