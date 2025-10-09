Capital Federal
Crisis textil: advierten que la industria perdió 11.500 empleos y 380 empresas
La compleja situación fue expuesta por la Fundación Pro Tejer vinculándola con el derrumbe del consumo y la apertura de las importaciones.
La industria textil perdió 11.500 empleos y 380 empresas bajo el gobierno de Javier Milei, a causa del declive del consumo, la apreciación del peso y la apertura de las importaciones, según expuso un informe de la Fundación Pro Tejer.
El reporte reflejó que las firmas que tuvieron que bajar las persianas entre diciembre de 2023 y junio de 2025 son mayoritariamente compañías medianas o familiares vinculadas a la confección y al calzado.
En el marco de la realización del Pro Textil 2025, la fundación puntualizó que se exhibe una contracción del 14,5% en la producción de textiles y prendas de vestir respecto del mismo período de 2023, y una utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos.
Crisis en el Rubro Textil de Las Flores: Paralización de producción y despidos masivos
En paralelo, el trabajo reveló que en los primeros ocho meses del año, las importaciones de bienes crecieron 32% interanual, con un récord absoluto en volumen textil y precios FOB por kilogramo en su nivel más bajo desde 2015. Además, precisó que la cantidad de nuevos importadores subió 38% frente al 2024, al sumarse 14.000 CUITs habilitados para operar.
Asimismo, detalló que el costo fiscal de la reducción arancelaria sobre la cadena textil e indumentaria se estimó en US$120 millones para todo 2025. En este aspecto, Pro Tejer advirtió que la rebaja unilateral de aranceles y la demora en aplicar reformas estructurales deterioraron la rentabilidad y la competitividad sistémica del sector.
El documento también hizo hincapié en el aumento del déficit externo al remarcar que entre enero y julio el turismo acumuló un rojo de US$6.327 millones, mientras que la formación de activos externos alcanzó los US$14.200 millones, un monto comparable con los desembolsos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al exponer el impacto en el mercado laboral, señaló que el empleo asalariado privado total cayó 2% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, y la industria manufacturera perdió 33.400 puestos en el mismo lapso. En lo que respecta al rubro textil, indumentaria, calzado y cuero la baja de personal alcanzó a 11.500 trabajadores, lo que equivale a un recorte del 10% del total.
