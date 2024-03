El Gobierno anunció que se abrirán las importaciones de productos de la canasta básica

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy que el Gobierno decidió abrir las importaciones de productos de la canasta familiar, con quitas de impuestos, con el objetivo de “acelerar la normalización en los precios en beneficio de los consumidores argentinos”, tras la reunión que mantuvo ayer el ministro Luis Caputo con representantes de supermercadistas.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni también confirmó que la Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno Venezuela tras su decisión de “impedir el uso del espacio aéreo”. “La Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo”, subrayó.

A su vez, el vocero informó que el Ministerio de Capital Humano denunció a otro intermediario en la causa de los seguros por encontrar la existencia de una póliza para accidentes personales en el Instituto Nacional de Teatro, mientras que “se suspendieron gastos discrecionales” en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuyos ingresos “se destinaron en un 66 por ciento a pagar sueldos de sus empleados”.

✅ “Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con supermercadistas para conversar sobre la evolución de la inflación, quienes han reconocido subas de precios por encima de la expectativa de la inflación. Habían evaluado un escenario catastrófico que no ha ocurrido”.

✅ “La economía de a poco se va normalizando, y en esta línea se ha tomado la determinación de abrir las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos de hacer los precios más competitivos en beneficio de las familias y de los consumidores argentinos, con alguna quita de impuestos en estos productos”.

✅ “La Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país para cualquier aeronave argentina”.

✅ “Esto forma parte de una represalia por haber aceptado el gobierno argentino la orden de confiscación de la Justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo”.

✅ “El Ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia a otro intermediario en la causa de seguros ya que se encontró en el Instituto Nacional de Teatro una póliza para accidentes personales donde figura como bróker la firma Castello Mercuri S.A. Vamos a hacer todas las presentaciones necesarias para que los que han robado al Estado paguen y vayan presos”.

✅ “En el INCAA se han suspendido gastos discrecionales en viajes, horas extras, flotas de vehículos, viáticos y combustibles. En 2023 el instituto tuvo ingresos por 12 millones de dólares, de los cuales el 66% estaba destinado a pagar sueldos y solo el resto a financiar producciones audiovisuales”.

✅ “La lucha contra el narcotráfico es una guerra entre los argentinos de bien y aquellos que matan por matar en el marco del narcoterrorismo. Hoy en la reunión de Gabinete hablamos sobre este tema y estamos trabajando junto al gobierno de Santa Fe para terminar con este flagelo”.

✅ “Ya está definido el reemplazo de Yasin, y cuando sea el momento oportuno la ministra lo dará a conocer”.

✅ “Detrás de una reforma previsional debe imperiosamente existir una reforma laboral, así que efectivamente van a estar de la mano ya que no puede existir si no existe una reforma laboral integral”.

✅ “El Presidente no se moviliza a ningún lugar donde la seguridad no esté garantizada. El viaje a Rosario no está confirmado todavía en su agenda, pero entiendo que es la intensión del Presidente hacerlo”.

✅ «El Presidente sugirió y puso en consideración al Poder Legislativo retrotraer el 30 por ciento de aumento, y efectivamente tanto Martín Menem como Victoria Villarruel han entendido que eso debería ser así”.