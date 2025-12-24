Capital Federal
En enero, la jubilación mínima aumenta $9 mil y el bono seguirá siendo de 70 mil pesos
La jubilación mínima se ubicará en $419.299, contra una canasta de adultos mayores de $1.514.074,13. El bono sigue congelado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó la jubilación mínima que pagará desde enero: volvió a congelar el bono en 70 mil pesos, que sigue en el mismo valor hace 20 meses, mientras que los haberes mínimos subieron un 2,5%, en sintonía con el repunte de la inflación, indicador a la que está atado.
Según la Resolución 381/25 publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima va a ser de $349.299,32 en enero. Se trata de un aumento nominal de casi 9 mil pesos en comparación con el haber que se pagó este mes. Si se suma a ese monto el bono de 70 mil pesos, el mínimo de bolsillo queda en 419,299.32 pesos en enero.
De eso modo, la minima alcanza a superar la canasta básica total elaborada por el INDEC para un adulto (que en noviembre fue de $406.903), pero está muy lejos de la canasta para adultos mayores que publica la Defensoría de la tercera Edad con componentes alineados con las necesidades de los adultos mayores, que se ubicó en su última medición -octubre- en 1.514.074,13
Jubilados: oficializan el pago del bono de hasta $70 mil para diciembre
La actualización de enero alcanza también a la Prestación Básica Universal (PBU) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El mes que viene la PBU alcanzará los $15.788,50 y la PUAM llegará a los $27.43,46.
Fuente: Agencia DIB.
