Capital Federal
La gripe A H3N2 ya llegó: el Instituto Malbrán confirmó tres casos en el país
Argentina es el cuarto país de Sudamérica con casos de la Gripe A H3N2. El Ministerio de Salud informó que los tres afectados «transitan la enfermedad sin complicaciones».
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” informó la detección de tres casos de la Gripe A H3N2, correspondientes al subclado K en Argentina. Estos primeros casos confirmados corresponden a dos jóvenes de la provincia de Santa Cruz y un niño de CABA, el único de los tres que está internado.
De esta forma, de acuerdo a lo informado por el Instituto Malbrán, Argentina se convierte en el cuarto país de la región con casos de la “supergripe”, después de Chile, Colombia y Perú.
Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en la localidad de Monte por denuncia de un comerciante local por estafa
Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti
La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial
Jet Parking Ezeiza, la alternativa más conveniente para dejar tu auto antes de viajar
El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales
