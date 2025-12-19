Connect with us
La gripe A H3N2 ya llegó: el Instituto Malbrán confirmó tres casos en el país

Argentina es el cuarto país de Sudamérica con casos de la Gripe A H3N2. El Ministerio de Salud informó que los tres afectados «transitan la enfermedad sin complicaciones».
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” informó la detección de tres casos de la Gripe A H3N2, correspondientes al subclado K en Argentina. Estos primeros casos confirmados corresponden a dos jóvenes de la provincia de Santa Cruz y un niño de CABA, el único de los tres que está internado.

De esta forma, de acuerdo a lo informado por el Instituto Malbrán, Argentina se convierte en el cuarto país de la región con casos de la “supergripe”, después de Chile, Colombia y Perú.

